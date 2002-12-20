Кевин в стране Драконов, 2002

Это очень веселая и занимательная история о жизни в Стране Драконов, которая существует в параллельном, невидимом мире среди живописных скал и бурных водопадов. Двери Страны Драконов всегда открыты для людей, готовых поверить в чудо, в ком еще не угасли дух приключений, жажда великих подвигов и гениальных открытий. Но даже здесь, в самом сердце этой солнечной земли, притаилось зло и коварство. Колдун Септимус, заточенный в этом месте за свои злодеяния, стремится вернуться в мир людей и покорить его, захватив несметные сокровища Страны Драконов. Он не остановится ни перед чем, чтобы воплотить свой безумный план... Кевин, случайно оказавшийся в Стране Драконов, попадает в стремительный водоворот событий. И только великая сила дружбы людей и драконов, их смелость и смекалка, помогут остановить зло...

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