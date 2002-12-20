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Кевин в стране Драконов
Киноафиша Фильмы Кевин в стране Драконов
Dragon Hill

Кевин в стране Драконов, 2002

2002 / Испания
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме
Это очень веселая и занимательная история о жизни в Стране Драконов, которая существует в параллельном, невидимом мире среди живописных скал и бурных водопадов. Двери Страны Драконов всегда открыты для людей, готовых поверить в чудо, в ком еще не угасли дух приключений, жажда великих подвигов и гениальных открытий. Но даже здесь, в самом сердце этой солнечной земли, притаилось зло и коварство. Колдун Септимус, заточенный в этом месте за свои злодеяния, стремится вернуться в мир людей и покорить его, захватив несметные сокровища Страны Драконов. Он не остановится ни перед чем, чтобы воплотить свой безумный план... Кевин, случайно оказавшийся в Стране Драконов, попадает в стремительный водоворот событий. И только великая сила дружбы людей и драконов, их смелость и смекалка, помогут остановить зло...
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 1 января 2004
Премьера в мире 20 декабря 2002
Прокатчик Люксор
Режиссер
Анхель Изкуэрдо
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Кевин в стране Драконов 2 постера
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