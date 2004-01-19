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Пила: игра на выживание Пила: игра на выживание
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Saw

Пила: игра на выживание, 2004

2004 / США
7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Двое мужчин просыпаются в заброшенной ванной комнате, прикованные лодыжками к трубам. Между ними лежит мертвец, сжимающий в руках портативный магнитофон и пистолет. Каждый находит в своем заднем кармане ленту для игрока. Они проигрывают кассеты. Одному угрожают, другому – нет. Но один должен убить другого к 6:00, иначе его семья пострадает. Они находят ножовки и хотят распилить цепи, но это не работает. Это новые жертвы убийцы по имени Пила. В их воспоминаниях мы узнаем об Аманде, которая тоже стала жертвой Пилы. На голове у нее маска, зацепленная за челюсть. На ней есть таймер. Ключ от маски находится в желудке ее сокамерника, парализованного в другой части комнаты. Если Аманда не откроет маску, то умрет…

  • Чтобы актеры глубже прочувствовали, через что проходят их персонажи, все сцены в ванной были сняты в хронологическом порядке.
  • Режиссер фильма Джеймс Ван рискнул и не взял гонорар за съемки, вместо этого выбрав процент от кассовых сборов. В итоге этот фильм собрал в прокате более ста миллионов долларов, став одним из самых прибыльных фильмов всех времен. 
  • На подготовку к съемкам ушло всего пять дней. Фильм был снят за восемнадцать дней (все сцены в ванной были сняты за шесть дней). Актеры вообще не репетировали, и многие первые кадры вошли в окончательный монтаж фильма.

Адам и Гордон очнулись прикованными к трубам в огромном заброшенном помещении. Между ними труп в луже крови... Оба не понимают ни как они оказались в таком положении, ни как из него выйти. Достаточно быстро они осознают, что стали жертвой серийного маньяка, которого полицейские называют "Конструктор смерти" за его манеру ставить людей в ситуацию, где у них есть только два выхода – погибнуть самим или убить. На сей раз "изобретатель" поставил перед выбором Гордона: он должен убить Адама или его жена и дочь будут уничтожены. Расследовавший предыдущие "эксперименты" супер- изобретательного злодея детектив Тапп попытается вмешаться в ситуацию... Смогут ли Адам, Гордон и Тапп обыграть маньяка в его дьявольской игре и остаться в живых?

7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 16 декабря 2004
Премьера онлайн 13 февраля 2021
Премьера в мире 19 января 2004
Возраст 18+
Режиссер
Джеймс Ван
Джеймс Ван
В ролях
Ли Уоннелл
Ли Уоннелл
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Кен Леунг
Дина Мейер
Майк Баттерс
Все актеры и съемочная группа
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Пила: игра на выживание
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