Пила: игра на выживание, 2004

Двое мужчин просыпаются в заброшенной ванной комнате, прикованные лодыжками к трубам. Между ними лежит мертвец, сжимающий в руках портативный магнитофон и пистолет. Каждый находит в своем заднем кармане ленту для игрока. Они проигрывают кассеты. Одному угрожают, другому – нет. Но один должен убить другого к 6:00, иначе его семья пострадает. Они находят ножовки и хотят распилить цепи, но это не работает. Это новые жертвы убийцы по имени Пила. В их воспоминаниях мы узнаем об Аманде, которая тоже стала жертвой Пилы. На голове у нее маска, зацепленная за челюсть. На ней есть таймер. Ключ от маски находится в желудке ее сокамерника, парализованного в другой части комнаты. Если Аманда не откроет маску, то умрет…
Адам и Гордон очнулись прикованными к трубам в огромном заброшенном помещении. Между ними труп в луже крови... Оба не понимают ни как они оказались в таком положении, ни как из него выйти. Достаточно быстро они осознают, что стали жертвой серийного маньяка, которого полицейские называют "Конструктор смерти" за его манеру ставить людей в ситуацию, где у них есть только два выхода – погибнуть самим или убить. На сей раз "изобретатель" поставил перед выбором Гордона: он должен убить Адама или его жена и дочь будут уничтожены. Расследовавший предыдущие "эксперименты" супер- изобретательного злодея детектив Тапп попытается вмешаться в ситуацию... Смогут ли Адам, Гордон и Тапп обыграть маньяка в его дьявольской игре и остаться в живых?