Пила: игра на выживание, 2004

Адам и Гордон очнулись прикованными к трубам в огромном заброшенном помещении. Между ними труп в луже крови... Оба не понимают ни как они оказались в таком положении, ни как из него выйти. Достаточно быстро они осознают, что стали жертвой серийного маньяка, которого полицейские называют "Конструктор смерти" за его манеру ставить людей в ситуацию, где у них есть только два выхода – погибнуть самим или убить. На сей раз "изобретатель" поставил перед выбором Гордона: он должен убить Адама или его жена и дочь будут уничтожены. Расследовавший предыдущие "эксперименты" супер- изобретательного злодея детектив Тапп попытается вмешаться в ситуацию... Смогут ли Адам, Гордон и Тапп обыграть маньяка в его дьявольской игре и остаться в живых?