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The Dreamers

Мечтатели, 2003

2003 / Франция / Великобритания / Италия
7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Мэтью – американский студент, приехавший в Париж по программе обмена, чтобы изучать французский язык. Он попадает во Французскую синематеку как раз во время протестов против ареста Анри Ланглуа, на которых встречает свободных духом близнецов Тео и Изабель. Молодых людей объединяет любовь к кино, и они продолжают путь втроем. После совместного ужина с их родителями, Тео и Изабель предлагают Мэтью остаться с ними, пока те будут в отъезде. Юноша соглашается, считая близнецов своими первыми французскими друзьями.

Этой ночью Мэтью узнает, что брат и сестра спят вместе обнаженными, и вообще без особых предрассудков относятся к наготе и сексуальности. Вскоре после этого Мэтью и Изабель становятся любовниками.

После этого отношения троицы становится на редкость идиллическим. Они спорят о политике, кино и искусстве, проедают родительские деньги и почти никогда не разлучаются. Однако такие отношения не могут продолжаться вечно: близится не только возвращение отца и матери близнецов, но и май 68-го года, отмеченный массовыми протестами и беспорядками на улицах Парижа...

Роль Изабель – дебютная работа Евы Грин в кино.

Чтобы актеры чувствовали себя комфортно и естественно в обнаженных сценах, режиссер Бертолуччи предлагал им раздеваться задолго до начала съемок самого кадра, чтобы они могли привыкнуть быть обнаженными рядом друг с другом. В итоге актеры столь естественно играли без одежды, что Бертолуччи написал отсутствующую изначально в сценарии и очень длинную дополнительную сцену, где все три главных актера открыто обнажены. В конце концов эпизод остался на полу монтажной.

Сцена, где загорелись волосы Изабель, произошла незапланированно. Ева Грин должна была наклониться вперед и поцеловать Мэтью на ночь, но случайно зажгла свечу на столе. Она не позволила этому препятствию отвлечь себя и сыграла столь естественно, что режиссер решил оставить сцену: она служила неким предзнаменованием второй части фильма, где происходящее становится действительно безумным.

Леонардо ДиКаприо была предложена роль Мэтью, но он отказался от нее, потому что в тот период готовился к съемкам фильма Мартина Скорсезе «Авиатор». На его место был принят Майкл Питт, очень похожий на ДиКаприо внешне. Другим кандидатом был Джейк Джилленхол, который отказался от участия из-за наличия в фильме слишком откровенных сцен.

Изначально в сценарии были сцены, изображающие гораздо более табуированные сексуальные отношения между персонажами, но они не были сняты. Например, там присутствовала сцена гомосексуальных отношений между Мэтью и Тео, которую Бертолуччи впоследствии посчитал излишней. Актер Майкл Питт вспоминал в интервью: «Да, это было в сценарии, и подписал контракт, зная об этом. Но в конце концов они сказали, что мы нам не придется этого делать».

Чтобы не слишком заводиться перед любовными сценами с Евой Грин, Питт окунался в стакан с ледяной водой. Позже Грин рассказывала, что была очень удивлена, когда увидела, что из фильмы были вырезаны многие сцены, содержащие наготу и сексуальные отношения.

В фильме присутствуют ролики из нескольких известнейших классических фильмов, например, «На последнем дыхании» и «Банда аутсайдеров» Жана-Люка Годара, «Королева Кристина» с Гретой Гарбо, «Уродцы» Тода Броунинга, «Лицо со шрамом» Ховарда Хоукса и «Блондинка Венера» с Марлен Дитрих.

Позже Анна Чэнселлор снова сыграет мать Евы Грин в сериале Showtime «Страшные сказки».

Фильм стал углеродно-нейтральным за счет компенсации выбросов при проявке пленки: логотип Carbon Neutral виден на плакате и обложке DVD с картиной. Вероятно, это первый когда-либо созданный углеродно-нейтральный фильм.

В саундтрек к фильму вошел кавер на знаменитую песню Джимми Хендрикса «Hey, Joe», исполненный Питтом, Гаррелем и Грин под совместным творческим псевдонимом «Джимми Питт и Зловещие близнецы».

Париж, 1968 год. Демонстрации студентов на улицах, в воздухе пахнет революцией... Но у трех подростков, Тео и Изабель, брата и сестры, и их друга Мэтью, американского студента, своя реальность, свой мир – мир кино. Синематограф овладевает их душами: Дни и ночи проходят в просмотре фильмов. "Кинофилы" не выходят из дома... Кино становится их жизнью. Сначала это просто игра, затем – сложная паутина психологических и сексуальных отношений. Между тем, демонстрации на улицах Парижа достигли своей кульминации...

7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 19 февраля 2004
Премьера в мире 1 сентября 2003
Возраст 18+
Режиссер
Бернардо Бертолуччи
Бернардо Бертолуччи
В ролях
Майкл Питт
Майкл Питт
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Ева Грин
Ева Грин
Робин Ренуччи
Анна Чэнселлор
Анна Чэнселлор
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
В «Мечтателях» главный мечтатель, безусловно, сам Бернардо Бертолуччи. А мечтает он о юности, о парижской весне 68-го года и о вечной жизни старого кино 20-х – 50-х. Именно в это кино играют герои фильма, изображая те или иные кадры и заставляя окружающих их отгадывать. Не отгадать страшно – тогда тебя принудят в качестве исполнения штрафа мастурбировать перед фотографией кинозвезды или дефлорировать сестру лучшего друга: Франция все-таки, весна и повсеместно революционный образ мыслей. К тому…
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