Мечтатели, 2003

Роль Изабель – дебютная работа Евы Грин в кино.

Чтобы актеры чувствовали себя комфортно и естественно в обнаженных сценах, режиссер Бертолуччи предлагал им раздеваться задолго до начала съемок самого кадра, чтобы они могли привыкнуть быть обнаженными рядом друг с другом. В итоге актеры столь естественно играли без одежды, что Бертолуччи написал отсутствующую изначально в сценарии и очень длинную дополнительную сцену, где все три главных актера открыто обнажены. В конце концов эпизод остался на полу монтажной.

Сцена, где загорелись волосы Изабель, произошла незапланированно. Ева Грин должна была наклониться вперед и поцеловать Мэтью на ночь, но случайно зажгла свечу на столе. Она не позволила этому препятствию отвлечь себя и сыграла столь естественно, что режиссер решил оставить сцену: она служила неким предзнаменованием второй части фильма, где происходящее становится действительно безумным.

Леонардо ДиКаприо была предложена роль Мэтью, но он отказался от нее, потому что в тот период готовился к съемкам фильма Мартина Скорсезе «Авиатор». На его место был принят Майкл Питт, очень похожий на ДиКаприо внешне. Другим кандидатом был Джейк Джилленхол, который отказался от участия из-за наличия в фильме слишком откровенных сцен.

Изначально в сценарии были сцены, изображающие гораздо более табуированные сексуальные отношения между персонажами, но они не были сняты. Например, там присутствовала сцена гомосексуальных отношений между Мэтью и Тео, которую Бертолуччи впоследствии посчитал излишней. Актер Майкл Питт вспоминал в интервью: «Да, это было в сценарии, и подписал контракт, зная об этом. Но в конце концов они сказали, что мы нам не придется этого делать».

Чтобы не слишком заводиться перед любовными сценами с Евой Грин, Питт окунался в стакан с ледяной водой. Позже Грин рассказывала, что была очень удивлена, когда увидела, что из фильмы были вырезаны многие сцены, содержащие наготу и сексуальные отношения.

В фильме присутствуют ролики из нескольких известнейших классических фильмов, например, «На последнем дыхании» и «Банда аутсайдеров» Жана-Люка Годара, «Королева Кристина» с Гретой Гарбо, «Уродцы» Тода Броунинга, «Лицо со шрамом» Ховарда Хоукса и «Блондинка Венера» с Марлен Дитрих.

Позже Анна Чэнселлор снова сыграет мать Евы Грин в сериале Showtime «Страшные сказки».

Фильм стал углеродно-нейтральным за счет компенсации выбросов при проявке пленки: логотип Carbon Neutral виден на плакате и обложке DVD с картиной. Вероятно, это первый когда-либо созданный углеродно-нейтральный фильм.

В саундтрек к фильму вошел кавер на знаменитую песню Джимми Хендрикса «Hey, Joe», исполненный Питтом, Гаррелем и Грин под совместным творческим псевдонимом «Джимми Питт и Зловещие близнецы».