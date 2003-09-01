Мечтатели, 2003

Мэтью – американский студент, приехавший в Париж по программе обмена, чтобы изучать французский язык. Он попадает во Французскую синематеку как раз во время протестов против ареста Анри Ланглуа, на которых встречает свободных духом близнецов Тео и Изабель. Молодых людей объединяет любовь к кино, и они продолжают путь втроем. После совместного ужина с их родителями, Тео и Изабель предлагают Мэтью остаться с ними, пока те будут в отъезде. Юноша соглашается, считая близнецов своими первыми французскими друзьями.
Этой ночью Мэтью узнает, что брат и сестра спят вместе обнаженными, и вообще без особых предрассудков относятся к наготе и сексуальности. Вскоре после этого Мэтью и Изабель становятся любовниками.
После этого отношения троицы становится на редкость идиллическим. Они спорят о политике, кино и искусстве, проедают родительские деньги и почти никогда не разлучаются. Однако такие отношения не могут продолжаться вечно: близится не только возвращение отца и матери близнецов, но и май 68-го года, отмеченный массовыми протестами и беспорядками на улицах Парижа...
Роль Изабель – дебютная работа Евы Грин в кино.
Чтобы актеры чувствовали себя комфортно и естественно в обнаженных сценах, режиссер Бертолуччи предлагал им раздеваться задолго до начала съемок самого кадра, чтобы они могли привыкнуть быть обнаженными рядом друг с другом. В итоге актеры столь естественно играли без одежды, что Бертолуччи написал отсутствующую изначально в сценарии и очень длинную дополнительную сцену, где все три главных актера открыто обнажены. В конце концов эпизод остался на полу монтажной.
Сцена, где загорелись волосы Изабель, произошла незапланированно. Ева Грин должна была наклониться вперед и поцеловать Мэтью на ночь, но случайно зажгла свечу на столе. Она не позволила этому препятствию отвлечь себя и сыграла столь естественно, что режиссер решил оставить сцену: она служила неким предзнаменованием второй части фильма, где происходящее становится действительно безумным.
Леонардо ДиКаприо была предложена роль Мэтью, но он отказался от нее, потому что в тот период готовился к съемкам фильма Мартина Скорсезе «Авиатор». На его место был принят Майкл Питт, очень похожий на ДиКаприо внешне. Другим кандидатом был Джейк Джилленхол, который отказался от участия из-за наличия в фильме слишком откровенных сцен.
Изначально в сценарии были сцены, изображающие гораздо более табуированные сексуальные отношения между персонажами, но они не были сняты. Например, там присутствовала сцена гомосексуальных отношений между Мэтью и Тео, которую Бертолуччи впоследствии посчитал излишней. Актер Майкл Питт вспоминал в интервью: «Да, это было в сценарии, и подписал контракт, зная об этом. Но в конце концов они сказали, что мы нам не придется этого делать».
Чтобы не слишком заводиться перед любовными сценами с Евой Грин, Питт окунался в стакан с ледяной водой. Позже Грин рассказывала, что была очень удивлена, когда увидела, что из фильмы были вырезаны многие сцены, содержащие наготу и сексуальные отношения.
В фильме присутствуют ролики из нескольких известнейших классических фильмов, например, «На последнем дыхании» и «Банда аутсайдеров» Жана-Люка Годара, «Королева Кристина» с Гретой Гарбо, «Уродцы» Тода Броунинга, «Лицо со шрамом» Ховарда Хоукса и «Блондинка Венера» с Марлен Дитрих.
Позже Анна Чэнселлор снова сыграет мать Евы Грин в сериале Showtime «Страшные сказки».
Фильм стал углеродно-нейтральным за счет компенсации выбросов при проявке пленки: логотип Carbon Neutral виден на плакате и обложке DVD с картиной. Вероятно, это первый когда-либо созданный углеродно-нейтральный фильм.
В саундтрек к фильму вошел кавер на знаменитую песню Джимми Хендрикса «Hey, Joe», исполненный Питтом, Гаррелем и Грин под совместным творческим псевдонимом «Джимми Питт и Зловещие близнецы».
Париж, 1968 год. Демонстрации студентов на улицах, в воздухе пахнет революцией... Но у трех подростков, Тео и Изабель, брата и сестры, и их друга Мэтью, американского студента, своя реальность, свой мир – мир кино. Синематограф овладевает их душами: Дни и ночи проходят в просмотре фильмов. "Кинофилы" не выходят из дома... Кино становится их жизнью. Сначала это просто игра, затем – сложная паутина психологических и сексуальных отношений. Между тем, демонстрации на улицах Парижа достигли своей кульминации...