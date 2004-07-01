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Киноафиша Фильмы Я умер в детстве

Я умер в детстве

Ya umer v detstve... 18+
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О фильме

Сергей Параджанов - талантливый художник. Великий режиссер. Тарковский считал его гением, а Лиля Брик - своим близким другом. В его доме гостили Владимир Высоцкий и Франсуаза Саган, Майя Плисецкая и Марчелло Мастроянни. Ему было дано ВСЕ! Однако в этой жизни нам за все приходится платить. "Я умер в детстве:" - это фильм о расплате за гениальность. Это исповедь, которой не было.

Монолог, составленный из писем, эксклюзивных записей, литературного сценария так и не законченного фильма «Исповедь». В фильме использованы уникальные кинокадры и фотографии из жизни Сергея Параджанова: на съемках, дома, в тюрьме…

Страна Россия
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 1 июля 2004
Дата выхода
1 июля 2004 Россия 16+
1 июля 2004 Армения
1 июля 2004 Казахстан
16 сентября 2004 Канада
1 июля 2004 Украина
Производство Paradjanof Film Studio
Другие названия
Ya umer v detstve..., I Died in Childhood..., I Died in My Childhood, Umarłem w dzieciństwie, Я умер в детстве
Режиссер
Георгий Параджанов
Георгий Параджанов
В ролях
Сергей Параджанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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