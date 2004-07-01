Сергей Параджанов - талантливый художник. Великий режиссер. Тарковский считал его гением, а Лиля Брик - своим близким другом. В его доме гостили Владимир Высоцкий и Франсуаза Саган, Майя Плисецкая и Марчелло Мастроянни. Ему было дано ВСЕ! Однако в этой жизни нам за все приходится платить. "Я умер в детстве:" - это фильм о расплате за гениальность. Это исповедь, которой не было.
Монолог, составленный из писем, эксклюзивных записей, литературного сценария так и не законченного фильма «Исповедь». В фильме использованы уникальные кинокадры и фотографии из жизни Сергея Параджанова: на съемках, дома, в тюрьме…
|1 июля 2004
|Россия
|16+
|1 июля 2004
|Армения
|1 июля 2004
|Казахстан
|16 сентября 2004
|Канада
|1 июля 2004
|Украина