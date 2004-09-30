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Слоеный торт Слоеный торт
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Layer Cake

Слоеный торт, 2004

2004 / Великобритания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Торговать кокаином — не цветочки разводить. Бизнес нервный, чреватый ранней смертностью. Поэтому наркодилер по кличке Четыре Икса, заработав достаточно неправедных денег, решает более не искушать судьбу и уйти на покой. Однако перед этим ему, как водится, придется оказать своему боссу последнюю услугу: разыскать пропавшую дочку его старого приятеля. Кажется, плевое дело для знатока лондонского дна?! Если бы бедняга знал, каким безумным беспределом и чередой опасных недоразумений обернется это задание, в котором "случайно" оказалась замешана партия экстази на два миллиона, то вышел бы в отставку месяцем раньше! А лучше — двумя!..

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 1 октября 2004
Премьера онлайн 13 июля 2021
Премьера в мире 30 сентября 2004
Возраст 16+
Режиссер
Мэттью Вон
Мэттью Вон
В ролях
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Том Харди
Том Харди
Джейми Форман
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Берн Горман
Берн Горман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Слоеный торт 2 постера
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Слоеный торт
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