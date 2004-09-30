Слоеный торт, 2004

Торговать кокаином — не цветочки разводить. Бизнес нервный, чреватый ранней смертностью. Поэтому наркодилер по кличке Четыре Икса, заработав достаточно неправедных денег, решает более не искушать судьбу и уйти на покой. Однако перед этим ему, как водится, придется оказать своему боссу последнюю услугу: разыскать пропавшую дочку его старого приятеля. Кажется, плевое дело для знатока лондонского дна?! Если бы бедняга знал, каким безумным беспределом и чередой опасных недоразумений обернется это задание, в котором "случайно" оказалась замешана партия экстази на два миллиона, то вышел бы в отставку месяцем раньше! А лучше — двумя!..