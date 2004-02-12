Техасская резня бензопилой, 2003

В штате Техас на ферме обычного работника скотобойни Томаса Хьюитта полиция обнаружила 33 изувеченных человеческих тела. Ужасающее открытие шокировало людей, и было названо самым жутким массовым убийством за все время. Газеты писали: «Дом террора национального масштаба. Бойня в Техасе». Пресса окрестила убийцу как «Человек с лицом из кожи».



Местные власти застрелили человека, носившего на лице кожаную маску. Дело было закрыто. Но в последующие годы, множество убийств показало, что полиция нашла не того преступника. Случайно уцелевший свидетель рассказал настоящую историю того, что на самом деле произошло на заброшенном техасском шоссе, когда пятеро подростков оказались в ловушке у безумного человека с бензопилой…