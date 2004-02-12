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Техасская резня бензопилой
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The Texas Chainsaw Massacre

Техасская резня бензопилой, 2003

2003 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Факты О фильме

- Фильм основан на реальных событиях

В штате Техас на ферме обычного работника скотобойни Томаса Хьюитта полиция обнаружила 33 изувеченных человеческих тела. Ужасающее открытие шокировало людей, и было названо самым жутким массовым убийством за все время. Газеты писали: «Дом террора национального масштаба. Бойня в Техасе». Пресса окрестила убийцу как «Человек с лицом из кожи».

Местные власти застрелили человека, носившего на лице кожаную маску. Дело было закрыто. Но в последующие годы, множество убийств показало, что полиция нашла не того преступника. Случайно уцелевший свидетель рассказал настоящую историю того, что на самом деле произошло на заброшенном техасском шоссе, когда пятеро подростков оказались в ловушке у безумного человека с бензопилой…

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 12 февраля 2004
Премьера онлайн 18 февраля 2015
Премьера в мире 12 февраля 2004
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Маркус Ниспел
В ролях
Джессика Бил
Джессика Бил
Джонатан Такер
Джонатан Такер
Эрика Леерзен
Майк Фогель
Майк Фогель
Эндрю Бриньярски
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Техасская резня бензопилой 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Техас, безусловно, самый веселый из американских штатов: днем там ковбойские родео, а ночью – резня бензопилой. Почти как в Валгалле: лучшие воины сражаются друг с другом, погибают, затем воскресают, вместе пируют, потом снова сражаются. Чудесная жизнь!.. Одному из эпизодов этой чудесной жизни и посвящен римейк знаменитого фильма Тоуба Хупера «Техасская резня бензопилой» (1974), известного еще как «Резня циркулярной бензопилой в Техасе»: впрочем, от перемены мест слагаемых изысканное…
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Оля 2 апреля 2015, 12:51
В жизни итак столько жестокости... Зачем снимать об этом кино...????? Достаточно посмотреть новости ....❗️ ❗️
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Перезапуск «Техасской резни бензопилой» получил режиссера Фильм снимут начинающие режиссеры братья Тохиллы.
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10 февраля 2020 13:55
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