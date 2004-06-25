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Киноафиша Фильмы Время жатвы

Время жатвы

Vremya zhatvy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Кафкианская история, основанная на реалиях нашей жизни. Героиня фильма, простая деревенская женщина, находит собственный выход из кажущейся безвыходной ситуации. Послевоенная чувашская деревня. Комбайнеру Тосе по итогам года вручают переходящее Красное Знамя. Бархатный флаг необходимо сберечь, а в нищем Тосином доме зверствуют мыши, которые выгрызают дырку в полотнище. Тося принимает решение и впредь любой ценой побеждать в соцсоревновании, чтобы о порче Красного Знамени никто не узнал...
Страна Россия
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 25 июня 2004
Дата выхода
25 июня 2004 Россия
22 октября 2004 Беларусь
22 октября 2004 Казахстан
22 октября 2004 Украина
Производство Risk Film and Video Studio
Другие названия
Vremya zhatvy, Harvest Time, Az aratás ideje, Czas zniw, Η εποχή του θερισμού, Время жатвы, По жътва
Режиссер
Марина Разбежкина
В ролях
Людмила Моторная
Людмила Моторная
Вячеслав Батраков
Дима Ермаков
Все актеры и съемочная группа
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5.1
Яр (2007)

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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