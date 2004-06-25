Кафкианская история, основанная на реалиях нашей жизни. Героиня фильма, простая деревенская женщина, находит собственный выход из кажущейся безвыходной ситуации.
Послевоенная чувашская деревня. Комбайнеру Тосе по итогам года вручают переходящее Красное Знамя. Бархатный флаг необходимо сберечь, а в нищем Тосином доме зверствуют мыши, которые выгрызают дырку в полотнище. Тося принимает решение и впредь любой ценой побеждать в соцсоревновании, чтобы о порче Красного Знамени никто не узнал...
СтранаРоссия
Продолжительность1 час 7 минут
Год выпуска2004
Премьера в мире25 июня 2004
Дата выхода
25 июня 2004
Россия
22 октября 2004
Беларусь
22 октября 2004
Казахстан
22 октября 2004
Украина
ПроизводствоRisk Film and Video Studio
Другие названия
Vremya zhatvy, Harvest Time, Az aratás ideje, Czas zniw, Η εποχή του θερισμού, Время жатвы, По жътва