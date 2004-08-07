Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
В картине рассказана история о женщине, британской подданной родом из Пакистана, которая наблюдает, как в стране проводятся антитеррористические меры в отношении мусульманских общин после теракта 11 сентября 2001 года. Происходящее заставляет ее переосмыслить свое культурное наследие и веру, а также критично посмотреть на религиозную и политическую радикализацию исламской молодежи. Через противопоставление светской западной культуры и радикальных исламских идей в фильме раскрываются альтернативные пути самоидентификации героя.
|7 августа 2004
|Россия
|16+
|7 августа 2004
|Казахстан
|1 декабря 2004
|Нидерланды
|7 августа 2004
|Украина
|7 августа 2004
|Швейцария