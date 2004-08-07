Оповещения от Киноафиши
Ясмин

Ясмин

Yasmin 18+
О фильме

В картине рассказана история о женщине, британской подданной родом из Пакистана, которая наблюдает, как в стране проводятся антитеррористические меры в отношении мусульманских общин после теракта 11 сентября 2001 года. Происходящее заставляет ее переосмыслить свое культурное наследие и веру, а также критично посмотреть на религиозную и политическую радикализацию исламской молодежи. Через противопоставление светской западной культуры и радикальных исламских идей в фильме раскрываются альтернативные пути самоидентификации героя.

Страна Великобритания / Германия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 7 августа 2004
Дата выхода
7 августа 2004 Россия 16+
7 августа 2004 Казахстан
1 декабря 2004 Нидерланды
7 августа 2004 Украина
7 августа 2004 Швейцария
Производство Scottish Screen, Channel 4, Screen Yorkshire
Другие названия
Yasmin, Spark, Yasmin - Uma Mulher, Duas Vidas, Ясмин, Ясмін
Режиссер
Кеннет Гленаан
В ролях
Арчи Панджаби
Арчи Панджаби
Сиед Ахмед
Стив Джексон
Рену Сетна
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
15 голосов
6.9 IMDb
Отзывы о фильме

