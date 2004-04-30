Audrey Davis
[Джени врывается в номер мотеля]
Тётя Джени? Что ты здесь делаешь? Как ты меня нашла?
Jenny Portman
У тебя десять секунд, чтобы собрать свои вещи и сесть в машину.
Jenny Portman
[к БЗ, который только что вышел из ванной]
Стой! Десять...
Audrey Davis
Ты не моя мама, если ты не заметила.
Jenny Portman
Нет. Но я очень тебя люблю, и я стану твоим худшим кошмаром, если ты сейчас же не сядешь в машину. Семь, шесть...
BZ
Но мы еще не готовы уходить.
Jenny Portman
О, вы не готовы? Ну... А вы готовы к этому?
[Джени, которая беременна, показывает на свой живот]
Jenny Portman
Не думаю. Ты готова стать родителем? Не думаю.
Jenny Portman
[к Одри]
Четыре, три...
Audrey Davis
Ты счастлива? Ты только что разрушила мою жизнь.
Jenny Portman
Ну, мы это исправим позже. Два...
[обращаясь к БЗ]
Jenny Portman
Ты.
BZ
Успокойся, мамочка.
Jenny Portman
Эй.
BZ
Всё в порядке.
Jenny Portman
[вступая в разговор]
Не разговаривай со мной так.
BZ
Это всего лишь выпускной.
Jenny Portman
[вступая еще больше]
Слушай меня. Если ты хоть раз посмотришь в её сторону, я могу и сделаю так, что закопаю тебя так глубоко в землю, что тепло из ядра земли сожжет твою жалкую жопу. Ты понимаешь меня?
BZ
Да, мэм.
Jenny Portman
Кстати, ты не плохой человек. Но это очень плохое поведение. Очень плохое поведение.