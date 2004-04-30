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Постер фильма Модная мамочка
6.6
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6.6

Модная мамочка

, 2004
Raising Helen
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Модная мамочка
6.6

О фильме

После гибели сестры и ее мужа, на Хелен ложится забота о троих племянниках: тинейджере Одри, десятилетнем Кенни и совсем маленькой Саре. Быть помощницей директора модельного агентства нелегко, а заботиться о свалившихся с неба малолетних родственниках еще труднее. Поэтому ей приходится крутиться, как белка в колесе. А тут еще и внезапный и бурный роман с местным пастором Дэном.

В ролях

Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Хелен Харрис
Джон Корбетт
Джон Корбетт
Пастор Дэн Паркер
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Jenny Portman
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Dominique
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Линдси Дэвис
Гектор Элизондо
Гектор Элизондо
Хейден Панеттьер
Хейден Панеттьер
Одри Дэвис
Спенсер Бреслин
Спенсер Бреслин
Генри Дэвис
Эбигэйл Бреслин
Эбигэйл Бреслин
Сара Дэвис
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Эмбер Валлета
Эмбер Валлета
Сакина Джэффри
Сакина Джэффри
Nilma Prasad
Режиссер Гэрри Маршалл
Сценарист Jack Amiel, Michael Begler, Патрик Клифтон, Бет Ригацио
Композитор Джон Дебни, Mark Vogel
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 17 июня 2004
Премьера в мире 30 апреля 2004
Дата выхода
17 июня 2004 Россия 12+
27 августа 2004 Австралия
17 июня 2004 Беларусь
27 августа 2004 Бразилия
27 августа 2004 Великобритания
17 июня 2004 Германия
10 сентября 2004 Испания
17 июня 2004 Казахстан
24 июня 2004 Португалия
27 мая 2004 США
17 июня 2004 Украина
18 мая 2005 Франция
27 января 2005 Южная Корея 12
MPAA PG-13
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $49 718 611
Производство Touchstone Pictures, Beacon Pictures, Mandeville Films
Другие названия
Raising Helen, Educando A Helen, Helens små underverk, Liebe auf Umwegen, A Educação de Helen, Eine Liebe auf Umwegen, Fashion maman, Helen ile Büyümek, Helenca na preizkusnji, Heleni kasvatamine, I Helen ekpaidevetai, Kasvukipuja, Kisanyám: Avagy mostantól minden más, Livet med Helen, Mamá a la fuerza, Mama na obcasach, Mãmicã de ocazie, Nuôi Dạy Helen, Quando meno te lo aspetti, Tante Helen, Teta Helena, Um Presente para Helen, Zivot s Helenou, Η Έλεν εκπαιδεύεται, Модна матуся, Модная мамочка, Прекрасният живот на Хелън, プリティ・ヘレン, 流行教母

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 3 декабря 2020

Цитаты

Audrey Davis [Джени врывается в номер мотеля] Тётя Джени? Что ты здесь делаешь? Как ты меня нашла?
Jenny Portman У тебя десять секунд, чтобы собрать свои вещи и сесть в машину.
Jenny Portman [к БЗ, который только что вышел из ванной] Стой! Десять...
Audrey Davis Ты не моя мама, если ты не заметила.
Jenny Portman Нет. Но я очень тебя люблю, и я стану твоим худшим кошмаром, если ты сейчас же не сядешь в машину. Семь, шесть...
BZ Но мы еще не готовы уходить.
Jenny Portman О, вы не готовы? Ну... А вы готовы к этому?
[Джени, которая беременна, показывает на свой живот]
Jenny Portman Не думаю. Ты готова стать родителем? Не думаю.
Jenny Portman [к Одри] Четыре, три...
Audrey Davis Ты счастлива? Ты только что разрушила мою жизнь.
Jenny Portman Ну, мы это исправим позже. Два...
[обращаясь к БЗ]
Jenny Portman Ты.
BZ Успокойся, мамочка.
Jenny Portman Эй.
BZ Всё в порядке.
Jenny Portman [вступая в разговор] Не разговаривай со мной так.
BZ Это всего лишь выпускной.
Jenny Portman [вступая еще больше] Слушай меня. Если ты хоть раз посмотришь в её сторону, я могу и сделаю так, что закопаю тебя так глубоко в землю, что тепло из ядра земли сожжет твою жалкую жопу. Ты понимаешь меня?
BZ Да, мэм.
Jenny Portman Кстати, ты не плохой человек. Но это очень плохое поведение. Очень плохое поведение.

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