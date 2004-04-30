Audrey Davis [Джени врывается в номер мотеля] Тётя Джени? Что ты здесь делаешь? Как ты меня нашла?

Jenny Portman У тебя десять секунд, чтобы собрать свои вещи и сесть в машину.

Jenny Portman [к БЗ, который только что вышел из ванной] Стой! Десять...

Audrey Davis Ты не моя мама, если ты не заметила.

Jenny Portman Нет. Но я очень тебя люблю, и я стану твоим худшим кошмаром, если ты сейчас же не сядешь в машину. Семь, шесть...

BZ Но мы еще не готовы уходить.

Jenny Portman О, вы не готовы? Ну... А вы готовы к этому?

[Джени, которая беременна, показывает на свой живот]

Jenny Portman Не думаю. Ты готова стать родителем? Не думаю.

Jenny Portman [к Одри] Четыре, три...

Audrey Davis Ты счастлива? Ты только что разрушила мою жизнь.

Jenny Portman Ну, мы это исправим позже. Два...

[обращаясь к БЗ]

Jenny Portman Ты.

BZ Успокойся, мамочка.

Jenny Portman Эй.

BZ Всё в порядке.

Jenny Portman [вступая в разговор] Не разговаривай со мной так.

BZ Это всего лишь выпускной.

Jenny Portman [вступая еще больше] Слушай меня. Если ты хоть раз посмотришь в её сторону, я могу и сделаю так, что закопаю тебя так глубоко в землю, что тепло из ядра земли сожжет твою жалкую жопу. Ты понимаешь меня?

BZ Да, мэм.