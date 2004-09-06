Вера Дрэйк, 2004

Фильм удостоен невероятного количества наград и номинаций, среди которых три номинации на премию Оскар в категориях Лучший режиссер, Лучший сценарий, Лучшая актриса. Кроме того, фильм награжден огромным количеством международных премий, среди которых BAFTA (в трех номинациях), British Independent Film Award (в шести номинациях), премия гильдии киноактеров, Золотой лев Венецианского кинофестиваля; особенно единодушным было мнение критиков: свои награды фильму вручили ассоциации кинокритиков Лондона, Лос-Анджелеса, Чикаго, Нью-Йорка, Ванкувера, Торонто, Сиэттла, округа Вашинтон, Национальная ассоциация кинокритиков США. Кроме того, фильм был номинирован на премии гильдии режиссеров Великобритании, Золотой глобус, European Film Award и многие другие. Наибольшего количества наград и номинаций были удостоены Майк Ли как режиссер и автор сценария и Имельда Стонтон как актриса; среди ее наград - Кубок Вольпи, врученный ей на Венецианском фестивале.