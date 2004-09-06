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Вера Дрэйк Вера Дрэйк
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Vera Drake

Вера Дрэйк, 2004

2004 / Великобритания / Франция / Новая Зеландия
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть О фильме

Фильм удостоен невероятного количества наград и номинаций, среди которых три номинации на премию Оскар в категориях Лучший режиссер, Лучший сценарий, Лучшая актриса. Кроме того, фильм награжден огромным количеством международных премий, среди которых BAFTA (в трех номинациях), British Independent Film Award (в шести номинациях), премия гильдии киноактеров, Золотой лев Венецианского кинофестиваля; особенно единодушным было мнение критиков: свои награды фильму вручили ассоциации кинокритиков Лондона, Лос-Анджелеса, Чикаго, Нью-Йорка, Ванкувера, Торонто, Сиэттла, округа Вашинтон, Национальная ассоциация кинокритиков США. Кроме того, фильм был номинирован на премии гильдии режиссеров Великобритании, Золотой глобус, European Film Award и многие другие. Наибольшего количества наград и номинаций были удостоены Майк Ли как режиссер и автор сценария и Имельда Стонтон как актриса; среди ее наград - Кубок Вольпи, врученный ей на Венецианском фестивале.

Социальная драма. Действие происходит в Англии в 50-е годы. Вера, немолодая простая женщина, стремящаяся помочь всем, кто в этом нуждается, любящая жена и мать, тайно и безвозмездно помогает женщинам избавиться от нежелательной беременности. Тайно – потому что аборты в Англии были в то время законодательно запрещены. Но вот одна из пациенток Веры попадает в больницу из-за осложнения после аборта…

7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 6 сентября 2004
Премьера в мире 6 сентября 2004
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Майк Ли
В ролях
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Анна Кивини
Алекс Келли
Дэниэл Мэйз
Фил Дэвис
Фил Дэвис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вера Дрэйк 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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