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Команда 49: Огненная лестница
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Ladder 49

Команда 49: Огненная лестница, 2004

2004 / США
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Пойманному в огненную ловушку пожарному Джеку Моррисону предстоит вспомнить свою полную приключений жизнь, а его друзьям и коллегам по пожарному отряду "Лестница 49" во главе с боссом Кеннеди сделать все возможное, чтобы спасти его. Впереди у героев – испытания и пламенные вихри, но они – крепкая команда настоящих мужчин, способная все преодолеть...
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 18 ноября 2004
Премьера в мире 20 сентября 2004
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $55 000 000
Режиссер
Джей Расселл
В ролях
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Джон Траволта
Джон Траволта
Моррис Честнат
Моррис Честнат
Кевин Дэниелс
Кевин Дэниелс
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Команда 49: Огненная лестница 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Фильм «Команда 49» можно было бы, конечно, назвать производственным реализмом, приуроченным к тому же к подвигам нью-йоркских пожарных 11 сентября 2001 года, но никаких явных намеков на 11.09 здесь не просматривается (я по крайней мере не увидел), а самое главное – это не вполне производственный реализм. То есть вся картина четко делится на два блока: с одной стороны – семейная жизнь и «мирные» часы героев-огнеборцев, с другой – катастрофические эпизоды с красным, белым и синим пламенем в…
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Gagan 2 апреля 2015, 12:51
Типичный американский фильм: главный герой - простостой паренек вначеле фильма приходит в пожарку, сначала он ну, извиняюсь за выражение,… Читать дальше…
Харлампий 2 апреля 2015, 12:51
...ньки! Где-то я уже видел фильм про горелых пожарных. Только там Де Ниро играл...
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саундтрек фильма Команда 49: Огненная лестница
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Написать
8 января 2018 18:43
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