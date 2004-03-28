В мирном Датском королевстве царит полный беспорядок. Виной тому наследник престола по имени Эдвард, который одержим спортивными машинами и любит смотреть видеокассеты неприличного содержания. Однажды в руки героя попала запись вечеринки девушек из Висконсина. Благодаря кассете принц Эдвард понял, что большинство студенток в Штатах хороши собой и многие из них готовы раздеться по первому требованию. Поссорившись с родителями, наследник датской короны решил отправиться в американский колледж простым студентом.

Там он знакомится с прекрасной девушкой Пэйдж Морган и между молодыми людьми вспыхивает сильное чувство. И тут оказывается, что юноша не кто иной, как наследный принц Дании Эдвард Вольдемар. Принц готов предложить студентке руку и сердце. Но готова ли та стать принцессой?