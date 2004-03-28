Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Принц и я
Постер фильма Принц и я
Постер фильма Принц и я
Постер фильма Принц и я
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
4 постера
Киноафиша Фильмы Принц и я

Принц и я

The Prince & Me 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В мирном Датском королевстве царит полный беспорядок. Виной тому наследник престола по имени Эдвард, который одержим спортивными машинами и любит смотреть видеокассеты неприличного содержания. Однажды в руки героя попала запись вечеринки девушек из Висконсина. Благодаря кассете принц Эдвард понял, что большинство студенток в Штатах хороши собой и многие из них готовы раздеться по первому требованию. Поссорившись с родителями, наследник датской короны решил отправиться в американский колледж простым студентом.

Там он знакомится с прекрасной девушкой Пэйдж Морган и между молодыми людьми вспыхивает сильное чувство. И тут оказывается, что юноша не кто иной, как наследный принц Дании Эдвард Вольдемар. Принц готов предложить студентке руку и сердце. Но готова ли та стать принцессой?

Страна США / Чехия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 28 марта 2004
Премьера в мире 28 марта 2004
Дата выхода
1 июля 2004 Россия 12+
6 августа 2004 Бразилия
16 июля 2004 Великобритания
20 мая 2004 Германия
27 августа 2004 Италия
1 июля 2004 Казахстан
28 марта 2004 Канада
28 марта 2004 США
4 ноября 2004 Словакия
1 июля 2004 Украина
13 апреля 2004 Франция
18 июня 2004 Южная Корея 12
MPAA PG
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $37 666 766
Производство Lionsgate, Sobini Films, Epsilon Motion Pictures
Другие названия
The Prince & Me, El príncipe y yo, The Prince and Me, Der Prinz & ich, Le prince et moi, El príncep i jo, Én és a hercegem, Hoàng Tử Và Em, Książę i ja, Minä ja prinssi, O prigipas & ego, O Príncipe e Eu, Prens ve ben, Princ a ja, Princ a já, Princ i ja, Princ in jaz, Princas ir aš, Princis un es, Prinsen & jag, Prinsen och jag, Prints ja mina, The Prince & the Freshman, Um Príncipe em Minha Vida, Un principe tutto mio, Un print indragostit, Ο πρίγκιπας & εγώ, Принц и я, Принц і я, Принцът и аз, 王子与我, 麻雀变王妃, 麻雀變王妃
Режиссер
Марта Кулидж
В ролях
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Люк Мэбли
Люк Мэбли
Бен Миллер
Бен Миллер
Джеймс Фокс
Джеймс Фокс
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Принц и я
Принц и я: Королевская свадьба 4.4
Принц и я: Королевская свадьба (2006)
Принц и я: Медовый месяц 4.2
Принц и я: Медовый месяц (2008)
История Золушки 6.8
История Золушки (2004)
Принц и я 4 4.6
Принц и я 4 (2010)
Каролина 5.6
Каролина (2003)
Поездка в Америку 7.2
Поездка в Америку (1988)
Как стать королём 5.4
Как стать королём (2023)
Принц на Рождество 5.8
Принц на Рождество (2017)
Монте-Карло 6.8
Монте-Карло (2011)
Золотой лед 2: В погоне за золотом 6.2
Золотой лед 2: В погоне за золотом (2006)
Принцесса льда 7.2
Принцесса льда (2005)
Дневники принцессы 2: Как стать королевой 6.3
Дневники принцессы 2: Как стать королевой (2004)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Сериал, который зрители ставят выше «Дома Дракона»: что покажут в 5 серии «Рыцаря Семи королевств» 15 февраля (видео со спойлерами)
Ждете новые серии «Невского» и «Первого отдела»? Вот 3 сильных детектива из Кореи, Британии и Испании — «проглотите» за пару вечеров
Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина
Гиллиган подтвердил худшие опасения: второй сезон «Из многих» выйдет не скоро — и вот почему
Про «попрошу остаться» из «17 мгновений весны» многие помнят: а вы ответьте, какие из 5 фраз говорил сам Штирлиц (тест)
«"Интерстеллар" для самых бедных, унылая драма»: главный шедевр Тарковского на Западе не поняли даже полвека спустя
3 остросюжетных мини-сериала на основе реальных событий: рейтинг каждого — выше 7 баллов, и неспроста
Вот 5 моих любимых аниме от Макото Синкая: над №1 хотелось реветь каждую минуту – без «Твоего имени» и «Дитя погоды»
«Точь-в-точь как в “Полярном”»: что не так с новыми русскими сериалами – на примере свежих детективов (и «Инспектора Гаврилова»)
«Абсолютные мурашки»: нашелся истинный преемник «Игры престолов» с рейтингом 9,7 на IMDb — «Дом Дракона» отдыхает
Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше