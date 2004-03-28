В мирном Датском королевстве царит полный беспорядок. Виной тому наследник престола по имени Эдвард, который одержим спортивными машинами и любит смотреть видеокассеты неприличного содержания. Однажды в руки героя попала запись вечеринки девушек из Висконсина. Благодаря кассете принц Эдвард понял, что большинство студенток в Штатах хороши собой и многие из них готовы раздеться по первому требованию. Поссорившись с родителями, наследник датской короны решил отправиться в американский колледж простым студентом.
Там он знакомится с прекрасной девушкой Пэйдж Морган и между молодыми людьми вспыхивает сильное чувство. И тут оказывается, что юноша не кто иной, как наследный принц Дании Эдвард Вольдемар. Принц готов предложить студентке руку и сердце. Но готова ли та стать принцессой?
|1 июля 2004
|Россия
|12+
|6 августа 2004
|Бразилия
|16 июля 2004
|Великобритания
|20 мая 2004
|Германия
|27 августа 2004
|Италия
|1 июля 2004
|Казахстан
|28 марта 2004
|Канада
|28 марта 2004
|США
|4 ноября 2004
|Словакия
|1 июля 2004
|Украина
|13 апреля 2004
|Франция
|18 июня 2004
|Южная Корея
|12