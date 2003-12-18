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Питер Пэн Питер Пэн
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Peter Pan

Питер Пэн, 2003

2003 / США
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Задыхаясь от скуки в королевском Лондоне, Венди Дарлинг каждую ночь рассказывает своим братьям сказки о фехтовании на мечах, хулиганстве и устрашающем капитане Крюке. Но дети становятся героями еще большей истории, когда Питер Пэн однажды ночью влетает в их детскую. Прельщенные перспективой попасть во всамделишное приключение, дети Дарлингов соглашаются присоединиться к волшебному мальчику, и он проводит их по залитым лунным светом крышам через галактику звезд и к пышным джунглям страны Нетландии. Венди и ее братья присоединяются к Питеру и Потерянным мальчишкам в их волнительной жизни, свободной от странных правил взрослых людей, а также сталкиваются в битве с капитаном Крюком и его кровожадными пиратами.

  • Джереми Самптер, исполнивший в фильме роль Питера, во время съемок вырос с 5 футов до 5 футов 8 дюймов. Из-за этого окно в детской пришлось перестраивать целых 4 раза, потому что актер все время ударялся о него головой.
  • В книге Нана была ньюфаундлендом, породой собак, которая хорошо ладит с детьми, а не сенбернаром, как в фильме. Дж. М. Барри смоделировал Нану по образцу своей собаки, ландсира-ньюфаундленда. Эти собаки были очень популярны в викторианской Англии и фактически использовались для присмотра за детьми.

Впервые одна из самых популярных сказок в мире выходит на экраны кинотеатров в виде полнометражного игрового фильма!

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 18 марта 2004
Премьера онлайн 13 апреля 2021
Премьера в мире 18 декабря 2003
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Пи Джей Хоган
Пи Джей Хоган
В ролях
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Джереми Самптер
Линн Редгрейв
Ричард Брайерс
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Сюжет о Питере Пэне, ребенке, который никогда не становится взрослым, обычно видится детскими глазами и в таком виде подается на экран (лучший образчик – знаменитый «Крюк» Стивена Спилберга). Однако в новой версии австралийца П. Дж. (в миру – Пола Джона) Хогана история Питера Пэна рассказана как бы с точки зрения взрослого. Выходит, надо признаться, совсем другой коленкор. Нынешняя экранизация книг Джеймса Мэтью Бэрри – это драма взросления в феерической анимационной упаковке, сквозь которую…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
От второй звезды направо и прямо до утра: 9 главных экранизаций «Питера Пэна» Лучшие и худшие киноадаптации истории о мальчике, который не собирался взрослеть.  
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28 апреля 2023 13:00
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