Питер Пэн, 2003

Задыхаясь от скуки в королевском Лондоне, Венди Дарлинг каждую ночь рассказывает своим братьям сказки о фехтовании на мечах, хулиганстве и устрашающем капитане Крюке. Но дети становятся героями еще большей истории, когда Питер Пэн однажды ночью влетает в их детскую. Прельщенные перспективой попасть во всамделишное приключение, дети Дарлингов соглашаются присоединиться к волшебному мальчику, и он проводит их по залитым лунным светом крышам через галактику звезд и к пышным джунглям страны Нетландии. Венди и ее братья присоединяются к Питеру и Потерянным мальчишкам в их волнительной жизни, свободной от странных правил взрослых людей, а также сталкиваются в битве с капитаном Крюком и его кровожадными пиратами.