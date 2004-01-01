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Постер фильма Парижская любовь Кости Гуманкова
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Киноафиша Фильмы Парижская любовь Кости Гуманкова

Парижская любовь Кости Гуманкова

Parizhskaya lyubov Kosti Gumankova 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

По одноименной повести Юрия Полякова.

Картина начинается с событий двадцатилетней давности. Костя Гуманков, молодой программист, вследствие многочисленных интриг оказывается в тургруппе, отправляющейся в Париж. Но вместо того, чтобы ходить по магазинам, как все нормальные советские люди, Костя влюбляется — причем, в любовницу своего начальника. Между ними завязывается роман. На последние деньги он покупает ей цветы и угощает шампанским. Но парижская сказка заканчивается и они вынуждены расстаться. Проходит двадцать лет и ставший преуспевающим бизнесменом Гуманков летит в Париж…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 1 января 2004
Дата выхода
6 марта 2004 Россия 12+
1 января 2004 Казахстан
1 января 2004 Украина
Производство Мосфильм
Другие названия
Parizhskaya lyubov Kosti Gumankova, Парижская любовь Кости Гуманкова
Режиссер
Константин Одегов
В ролях
Константин Одегов
Светлана Чуйкина
Светлана Чуйкина
Александр Терешко
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Борис Химичев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 13 голосов
4.7 IMDb
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