По одноименной повести Юрия Полякова.
Картина начинается с событий двадцатилетней давности. Костя Гуманков, молодой программист, вследствие многочисленных интриг оказывается в тургруппе, отправляющейся в Париж. Но вместо того, чтобы ходить по магазинам, как все нормальные советские люди, Костя влюбляется — причем, в любовницу своего начальника. Между ними завязывается роман. На последние деньги он покупает ей цветы и угощает шампанским. Но парижская сказка заканчивается и они вынуждены расстаться. Проходит двадцать лет и ставший преуспевающим бизнесменом Гуманков летит в Париж…
|6 марта 2004
|Россия
|12+
|1 января 2004
|Казахстан
|1 января 2004
|Украина