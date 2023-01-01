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Retrograde

Ретроград, 2004

2004 / Люксембург / Италия / Великобритания / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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О фильме

Будущее. Планета Земля. Гибнущее человечество бессильно перед безжалостной чумой, уже два века свирепствующей на земном шаре. Используя новейшие достижения науки, спецназ под командованием Джона Фостера отправляется в прошлое, чтобы во льдах Арктики помешать ученым-полярникам войти в контакт с осколками зараженного метеорита и уничтожить эпидемию в зародыше. Но бунт в экипаже посланцев из будущего срывает планы экспедиции. Когда тяжело раненного Фостера спасают полярники, он, к своему ужасу, понимает, что ситуация близка к катастрофе — инопланетный вирус нашел свою первую жертву, и к тому же, у Фостера появился новый враг — Долтон, который вернулся в прошлое, чтобы распорядиться вирусом по-своему…

3.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2004
Возраст 16+
Режиссер
Кристофер Куликовски
В ролях
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Гэри Дэниелс
Сильвия Де Сантис
Джо Монтана
Джо Сагал
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ретроград 2 постера
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