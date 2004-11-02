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Постер фильма Ретроград
3.2
Киноафиша Фильмы Ретроград
3.2

Ретроград

, 2004
Retrograde
Люксембург, Италия, Великобритания, США / боевик, фантастика / 18+
Постер фильма Ретроград
3.2

О фильме

Будущее. Планета Земля. Гибнущее человечество бессильно перед безжалостной чумой, уже два века свирепствующей на земном шаре. Используя новейшие достижения науки, спецназ под командованием Джона Фостера отправляется в прошлое, чтобы во льдах Арктики помешать ученым-полярникам войти в контакт с осколками зараженного метеорита и уничтожить эпидемию в зародыше. Но бунт в экипаже посланцев из будущего срывает планы экспедиции. Когда тяжело раненного Фостера спасают полярники, он, к своему ужасу, понимает, что ситуация близка к катастрофе — инопланетный вирус нашел свою первую жертву, и к тому же, у Фостера появился новый враг — Долтон, который вернулся в прошлое, чтобы распорядиться вирусом по-своему…

В ролях

Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
John Foster
Гэри Дэниелс
Markus
Сильвия Де Сантис
Renee Diaz
Джо Монтана
Dalton
Джо Сагал
Andrew Schrader
Кен Сэмюэлс
Robert Davies
Дэвид Жан Томас
Jefferson
Джейми Тричер
Mackenzie
Марко Лоренцини
Bruce
Scott Joseph
Greg
Режиссер Кристофер Куликовски
Сценарист Том Рив, Кристофер Куликовски, Джанлука Курти
Композитор Стивен Мелильо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Люксембург / Италия / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 2 ноября 2004
Дата выхода
2 ноября 2004 Россия
14 января 2005 США R

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Производство Centurion, The Carousel Picture Company, Time Studio
Другие названия
Retrograde, Commander, El enviado - The identity, Misja w czasie, Retrocesso Arriscado, Retrográd, Retrograde - Krieg auf dem Eisplaneten, Retrograde - paluu menneisyyteen, Tagasiminek, Time Travelers, Φονική καταδίωξη στους πάγους, Назад във времето, Ретроград, ドルフ・ラングレン in レトログレイド2204, 時空救援

Рейтинг фильма

3.2
Оцените 10 голосов
3.2 IMDb
Обновлено 3 февраля 2023

Отзывы о фильме

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