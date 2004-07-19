Женщина-кошка, 2004

Пэйшнс Филипс – скромная художница, работающая графическим дизайнером в огромной косметической компании, которая находится на грани выпуска революционного продукта по предотвращению старения и омолаживанию организма. Внезапно Пэйшнс узнает о существовании мрачной тайны, которую скрывает ее работодатель, и невольно оказывается в гуще корпоративного заговора. То, что происходит затем, навсегда меняет Пэйшнс. Мистический поворот судьбы – и она превращается в женщину с силой, скоростью передвижения, ловкостью и невероятно острым чутьем кошки. Приобретенные навыки и кошачья интуиция делают Пэйшнс женщиной-кошкой, юрким и проворным созданием, балансирующим на грани между добром и злом. Как и любая дикая кошка, она опасна, неуловима и абсолютно неукротима. Приключения женщины-кошки осложняются ее зарождающимися взаимоотношениями с Томом Лоуном, полицейским, влюблённым в Пэйшнс, но также очарованым Женщиной-Кошкой, которая, как считают в полиции, стоит за серией дерзких преступлений по всему городу.