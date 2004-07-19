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Женщина-кошка Женщина-кошка
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Catwoman

Женщина-кошка, 2004

2004 / США / Австралия
7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В прошлой жизни Пейшн Филлипс была обычной девушкой и работала дизайнером в косметической компании. Но затем она случайно узнала грязные секреты фирмы и была убита. Однако ей удалось вернуться к жизни, но уже в качестве Женщины-кошки – супергероини, обладающей невероятной силой и ловкостью. Каждую ночь переодеваясь в кожаный костюм, девушка борется с преступностью, а заодно пытается выяснить, кто стоит за ее убийством.

  • За роль в этом фильме Холли Берри получила антипремию «Золотая малина» и стала одной из шести актеров – обладателей «Оскара», получивших еще и эту награду. Она пришла на вручение «Золотой малины» лично, приняла статуэтку, держа в руках свой «Оскар», и сказала: «Я хотела бы поблагодарить Warner Brothers за то, что заставили меня сняться в этом дерьмовом фильме!»
  • Суши, которые Холли Берри ест в ресторане, на самом деле были кусочками фруктов. 
  • При съемках фильма было использовано 43 кошки. Одну из них Холли Берри оставила себе.
  • На тестовых показах за месяц до премьеры обнаружились некоторые нестыковки, поэтому несколько сцен фильма пришлось в срочном порядке переснимать. 
  • Первый рекламный трейлер, выпущенный за несколько месяцев до премьеры, вызвал бурный шквал критики. Вскоре вместо него появился новый трейлер, без деталей сюжета и диалогов. 

Пэйшнс Филипс – скромная художница, работающая графическим дизайнером в огромной косметической компании, которая находится на грани выпуска революционного продукта по предотвращению старения и омолаживанию организма. Внезапно Пэйшнс узнает о существовании мрачной тайны, которую скрывает ее работодатель, и невольно оказывается в гуще корпоративного заговора. То, что происходит затем, навсегда меняет Пэйшнс. Мистический поворот судьбы – и она превращается в женщину с силой, скоростью передвижения, ловкостью и невероятно острым чутьем кошки. Приобретенные навыки и кошачья интуиция делают Пэйшнс женщиной-кошкой, юрким и проворным созданием, балансирующим на грани между добром и злом. Как и любая дикая кошка, она опасна, неуловима и абсолютно неукротима. Приключения женщины-кошки осложняются ее зарождающимися взаимоотношениями с Томом Лоуном, полицейским, влюблённым в Пэйшнс, но также очарованым Женщиной-Кошкой, которая, как считают в полиции, стоит за серией дерзких преступлений по всему городу.

7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 29 июля 2004
Премьера в мире 19 июля 2004
Возраст 12+
Режиссер
Питоф
В ролях
Холли Берри
Холли Берри
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Алекс Борстайн
Джон Кассини
Джон Кассини
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Женщина-кошка 6 постеров
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- Итак - есть ли еще в вас мужество отдаться на гнев и милость в руки: прекрасной деспотицы? - заговорила она насмешливо. - Вяжите меня, - глухо ответил художник. Ванда связала ему руки за спиной, продела одну веревку под руки, другую вокруг талии и привязала его так к оконной перекладине, потом откинула плащ, схватила хлыст и подошла к нему. Для меня эта сцена была полна неописуемого, устрашающего очарования. Я чувствовал удары своего сердца, когда она вытянула руку для первого удара,…
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Snake Pliskin 2 апреля 2015, 12:51
Фильм по сравнению с такими последними комиксовскими "шедеврами" ка человек паук или халк просто отличный. Прекрасная работа оператора и… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Холли Берри рассказала, что она сделала с «Золотой малиной», полученной за «Женщину-кошку» Актриса без всякого смущения отправилась получать непрестижную награду лично, после чего предала статуэтку огню.
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7 декабря 2021 16:42
Холли Берри хотела бы снять ремейк «Женщины-кошки» Она считает, что миссия героини должна быть более глобальной. 
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16 ноября 2021 12:49
Холли Берри рассказала, как изменилась ее карьера после получения исторического «Оскара» Как оказалось, не в лучшую сторону. 
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11 августа 2021 13:30
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