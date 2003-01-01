Белое золото, 2003

Молодой американец получает от своего деда старую карту, на которой отмечено место, где спрятан клад. Заветный крестик расположен в самых дебрях сибирской тайги, куда и отправляется главный герой, совсем не подумав о том, что постперестроечная Россия – не самое подходящее место для прогулки, если ее цель – тот самый металл, за который гибнут люди. Не будем раньше времени говорить, что удалось герою, а в чем он потерпел поражение, скажем только, что, помимо сокровищ, он нашел нечто более важное – настоящего друга и настоящую любовь