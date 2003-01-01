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Белое золото Белое золото
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White Gold

Белое золото, 2003

2003 / Россия / США
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17 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

Молодой американец получает от своего деда старую карту, на которой отмечено место, где спрятан клад. Заветный крестик расположен в самых дебрях сибирской тайги, куда и отправляется главный герой, совсем не подумав о том, что постперестроечная Россия – не самое подходящее место для прогулки, если ее цель – тот самый металл, за который гибнут люди. Не будем раньше времени говорить, что удалось герою, а в чем он потерпел поражение, скажем только, что, помимо сокровищ, он нашел нечто более важное – настоящего друга и настоящую любовь

4.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 11 января 2004
Премьера в мире 1 января 2003
Возраст 12+
Режиссер
Виктор Иванов
В ролях
Джош Холланд
Александр Дьяченко
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Татьяна Черкасова
Татьяна Черкасова
Все актеры и съемочная группа
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Белое золото
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Кадры из фильма Все кадры
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