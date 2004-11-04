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Постер фильма Марс
6.2
Киноафиша Фильмы Марс
6.2

Марс

, 2004
Mars
Россия / мелодрама / 18+
Постер фильма Марс
6.2

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главный герой фильма, боксер Борис, со стороны кажется абсолютно состоявшимся человеком. Мужчина не знает поражений на ринге, его узнают на улицах… Кто мог бы предугадать, что однажды Борис решит сбежать от привычной жизни, сядет в первый попавшийся поезд и отправится навстречу неизвестному? Так герой оказывается в небольшом городке под названием Маркс, хотя населенному пункту больше подходит название “МАР...С”, уж больно странными и инопланетными кажутся столичному гостю его жители. В Марксе находится самая крупная в стране фабрика мягких игрушек, поэтому неудивительно, что плюшевые звери находятся здесь буквально повсюду. Борис знакомится с местным жителем Григорием. Парень просит его помочь наладить отношения с красавицей Гретой…

  • “Марс” - первая полнометражная работа выпускницы ВГИКа Анны Меликян. Здесь она выступила не только режиссером, но и автором сценария.
  • Фильм был представлен на Международном Берлинском кинофестивале в программе “Панорама”. 
  • Съемки фильма проходили в нескольких городах - Севастополе, Балаклаве, Бахчисарае и Верхне-Садовом.
  • Исполнитель роли Бориса Гоша Куценко в дальнейшем снялся в фильмах Анны Меликян “Звезда” (2014) и “Про любовь. Только для взрослых” (2017).

Каждый человек пытается убежать в поисках лучшей жизни. Убежать от людей, которые тебя окружают, от среды, в которой живешь и в конечном итоге от себя. Известный и непобедимый боксер Борис так и сделал – просто сел в поезд в неведомом ему направлении. Проснувшись рано утром, он видит в рассветной дымке неоновые буквы "Марс" – название станции и городка, все жители которого работают на фабрике мягких игрушек. Борис проведет в городе всего лишь сутки, но они навсегда изменят жизнь его обитателей...

В ролях

Гоша Куценко
Гоша Куценко
Boris Nikitin
Татьяна Самойлова
Татьяна Самойлова
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Galka
Елена Морозова
Елена Морозова
Vera
Нана Кикнадзе
Greta
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Grigoriy
Александра Скачкова
Lyudmila
Nadezhda Kamenkovich
Nadya
Яна Есипович
Яна Есипович
Girl with plait
Александр Ильин
Александр Ильин
Father of girl with plait
Гали Абайдулов
Photographer
Режиссер Анна Меликян
Сценарист Анна Меликян
Композитор Алексей Геннадьевич Айги
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 4 ноября 2004
Дата выхода
11 ноября 2004 Россия Централ Партнершип 12+
4 ноября 2004 Беларусь
28 марта 2008 Италия
4 ноября 2004 Казахстан
2 декабря 2005 Польша
4 ноября 2004 Украина
Бюджет $2 000 000
Производство Централ Партнершип, Студия "Слон"
Другие названия
Mars, Mars - Dove nascono i sogni, Marss, Марс

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 22 марта 2021

Отзывы о фильме

NNN 2 апреля 2015, 12:51
Бред сивой кобылы. Изъезженная тема. Все умирают. Кто-то физически, кто-то духовно. После просмотра задумываешься только о том, и почему я не ушел в самом начале.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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