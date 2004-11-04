Главный герой фильма, боксер Борис, со стороны кажется абсолютно состоявшимся человеком. Мужчина не знает поражений на ринге, его узнают на улицах… Кто мог бы предугадать, что однажды Борис решит сбежать от привычной жизни, сядет в первый попавшийся поезд и отправится навстречу неизвестному? Так герой оказывается в небольшом городке под названием Маркс, хотя населенному пункту больше подходит название “МАР...С”, уж больно странными и инопланетными кажутся столичному гостю его жители. В Марксе находится самая крупная в стране фабрика мягких игрушек, поэтому неудивительно, что плюшевые звери находятся здесь буквально повсюду. Борис знакомится с местным жителем Григорием. Парень просит его помочь наладить отношения с красавицей Гретой…
Каждый человек пытается убежать в поисках лучшей жизни. Убежать от людей, которые тебя окружают, от среды, в которой живешь и в конечном итоге от себя. Известный и непобедимый боксер Борис так и сделал – просто сел в поезд в неведомом ему направлении. Проснувшись рано утром, он видит в рассветной дымке неоновые буквы "Марс" – название станции и городка, все жители которого работают на фабрике мягких игрушек. Борис проведет в городе всего лишь сутки, но они навсегда изменят жизнь его обитателей...
|11 ноября 2004
|Россия
|Централ Партнершип
|12+
|4 ноября 2004
|Беларусь
|28 марта 2008
|Италия
|4 ноября 2004
|Казахстан
|2 декабря 2005
|Польша
|4 ноября 2004
|Украина