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Постер фильма Мишель Вальян: Жажда скорости
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Киноафиша Фильмы Мишель Вальян: Жажда скорости

Мишель Вальян: Жажда скорости

Michel Vaillant 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Главный герой фильма бесстрашный и виртуозный автогонщик Мишель Вальян – многократный победитель крупнейших авторалли мира. Победам и успехам его команды восторженно рукоплещет публика, ему завидуют побежденные соперники. На сложнейшей трассе этой супер-гонки их ждет бескомпромисная и жестокая борьба не за первое место, а борьба за жизнь, когда коварство соперников не знает границ. Смертельная трасса ошибок не прощает.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 8 ноября 2003
Премьера в мире 8 ноября 2003
Дата выхода
8 января 2004 Россия 16+
8 января 2004 Беларусь
14 марта 2005 Германия
11 июня 2004 Италия
8 января 2004 Казахстан
8 ноября 2003 США
8 января 2004 Украина
19 ноября 2003 Франция
4 марта 2004 Чехия 12+
Бюджет €22 900 000
Сборы в мире $7 463 092
Производство EuropaCorp, TF1 Films Production, The Prod
Другие названия
Michel Vaillant, 24 horas al límite, 24 horas al límite: Velocidad extrema. La leyenda de Michel Vaillant, 24 Hours, Adrenalina blu - La leggenda di Michel Vaillant, Fék nélkül - Michel Vaillant, Fúria Sobre Rodas, Heroes on Hot Wheels, Jeder Sieg hat seinen Preis, Michael Vailant, Michel Vailiant, Michel Vailliant, Michel Valiant, Michel Valliant, Mišelis Valjanas, Mišels Vaijāns: ātruma kaisle, Najlepsi z najlepszych, Need for Speed, No Limit - The Story of Michel Vaillant, Odigontas sta oria, Οδηγώντας στα όρια, Мишел Ваян, Мишель Вальян: Жажда скорости, ミシェル・ヴァイヨン
Режиссер
Луи-Паскаль Кувлер
В ролях
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Жан-Пьер Кассель
Жан-Пьер Кассель
Беатрис Аженен
Луиза Барбускина
Франсуа Леванталь
Франсуа Леванталь
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
5.3 IMDb
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Мишель Вальян: Жажда скорости

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Люк Бессон, кажется, тем или иным образом участвует едва ли не в половине кинопроектов, запускающихся ныне во Франции: он либо продюсирует, либо пишет сценарии, либо делает то и другое сразу. В «Мишеле Вальяне» Бессон выступает в качестве сценариста. Кстати говоря, это заметно по «фирменной» наивной (хотя и не пошлой) романтике, которую знаменитый режиссер нафантазировал себе – правда, в намного более поэтичной форме – еще в «Голубой бездне» и которая так или иначе сохранилась в сценариях…
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