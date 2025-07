Страна Франция

Продолжительность 1 час 44 минуты

Год выпуска 2003

Премьера онлайн 8 ноября 2003

Премьера в мире 8 ноября 2003

Бюджет €22 900 000

Сборы в мире $7 463 092

Производство EuropaCorp, TF1 Films Production, The Prod

Другие названия

Michel Vaillant, 24 horas al límite, 24 horas al límite: Velocidad extrema. La leyenda de Michel Vaillant, 24 Hours, Adrenalina blu - La leggenda di Michel Vaillant, Fék nélkül - Michel Vaillant, Fúria Sobre Rodas, Heroes on Hot Wheels, Jeder Sieg hat seinen Preis, Michael Vailant, Michel Vailiant, Michel Vailliant, Michel Valiant, Michel Valliant, Mišelis Valjanas, Mišels Vaijāns: ātruma kaisle, Najlepsi z najlepszych, Need for Speed, No Limit - The Story of Michel Vaillant, Odigontas sta oria, Οδηγώντας στα όρια, Мишел Ваян, Мишель Вальян: Жажда скорости, ミシェル・ヴァイヨン