Главный герой фильма бесстрашный и виртуозный автогонщик Мишель Вальян – многократный победитель крупнейших авторалли мира. Победам и успехам его команды восторженно рукоплещет публика, ему завидуют побежденные соперники. На сложнейшей трассе этой супер-гонки их ждет бескомпромисная и жестокая борьба не за первое место, а борьба за жизнь, когда коварство соперников не знает границ. Смертельная трасса ошибок не прощает.
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