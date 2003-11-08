Наша рецензия

Люк Бессон, кажется, тем или иным образом участвует едва ли не в половине кинопроектов, запускающихся ныне во Франции: он либо продюсирует, либо пишет сценарии, либо делает то и другое сразу. В «Мишеле Вальяне» Бессон выступает в качестве сценариста. Кстати говоря, это заметно по «фирменной» наивной (хотя и не пошлой) романтике, которую знаменитый режиссер нафантазировал себе – правда, в намного более поэтичной форме – еще в «Голубой бездне» и которая так или иначе сохранилась в сценариях…