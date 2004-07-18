Хроника одного лета из жизни известного детского писателя Теда Коула и его прекрасной жены Мэрион. Однажды в их счастливый брак было внесено семя раздора. Коулы с трудом переживают тяжелую болезнь своего четырехлетнего ребенка Рут, которому они дают все, о чем только может мечтать дитя. Но отчаяние Мэрион и постоянные измены Теда дают о себе знать. Появление Эдди О'Хэйра, молодого человека, нанятого ассистентом Теду, полностью меняет представление Коулов о браке. Эдди боготворит Теда, но привычка писателя работать в хаотическом порядке вскоре оставляет Эдди наедине с собой. Мэрион становится объектом желания Эдди, разжегшего удивительный огонь в ее эмоциях матери и женщины. Поскольку он неистово влюблен во все более и более смелую Мэрион, Эдди начинает понимать, что вся поверхностная безответственность Теда скрывает кое-что глубже в себе. Лето идет к завершению, Мэрион и Тед должны принять трудные решения относительно будущего их семьи.