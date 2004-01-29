Что и говорить, а жизнь у Джека Райана — что надо: катается себе на доске, плавает в океане, да греется на солнышке! А чтобы хватало на пивко, наш обаятельный герой изящно прикарманивает себе все, что «плохо лежит»: так, «по мелочам», ничего серьезного — тут чужой кошелек прихватит, там портмоне.
Однако все сразу меняется, когда на горизонте у Джека появляется очаровательное создание с волнующими формами — светловолосая богиня, которая ненавязчиво предлагает ему зайти на минутку в чужой дом и выйти богатым человеком!
|29 января 2004
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|30 января 2004
|Ирландия
|29 января 2004
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|30 января 2004
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|29 января 2004
|Украина
|30 января 2004
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|15