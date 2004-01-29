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Постер фильма Большая кража
5.3
Киноафиша Фильмы Большая кража
5.3

Большая кража

, 2004
The Big Bounce
США / криминал, комедия, триллер / 18+
Постер фильма Большая кража
5.3

О фильме

Что и говорить, а жизнь у Джека Райана — что надо: катается себе на доске, плавает в океане, да греется на солнышке! А чтобы хватало на пивко, наш обаятельный герой изящно прикарманивает себе все, что «плохо лежит»: так, «по мелочам», ничего серьезного — тут чужой кошелек прихватит, там портмоне.

Однако все сразу меняется, когда на горизонте у Джека появляется очаровательное создание с волнующими формами — светловолосая богиня, которая ненавязчиво предлагает ему зайти на минутку в чужой дом и выйти богатым человеком!

В ролях

Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Джек Райан
Морган Фриман
Морган Фриман
Walter Crewes
Чарли Шин
Чарли Шин
Bob Rogers, Jr.
Винни Джонс
Винни Джонс
Lou Harris
Грегори Спорледер
Фрэнк Пицзарро
Гэри Синиз
Гэри Синиз
Ray Ritchie
Сара Фостер
Nancy Hayes
Butch Helemano
Hawaiian Priest
Terry Ahue
Jimmy Opono
Pete Johnson
Con Nuuiwa
Режиссер Джордж Эрмитаж
Сценарист Себастьян Гутьеррес, Элмор Леонард
Композитор Джордж С. Клинтон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 29 января 2004
Дата выхода
29 января 2004 Россия 12+
30 января 2004 Германия
30 января 2004 Ирландия
29 января 2004 Казахстан
30 января 2004 Норвегия 15
30 января 2004 США
29 января 2004 Украина
30 января 2004 Швеция 15
MPAA PG-13
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $6 808 550
Производство Shangri-La Entertainment, Material, Taormina Productions
Другие названия
The Big Bounce, La Trampa, A Ilha dos Golpes, A nagy zsozsó, Brivido biondo, Büyük Vurgun, Cop a Hawaii, Didžioji įtampa, Golpe en Hawái, Golpe en Hawaii, Hawaii Crime Story, Hawaii kelmid ja pühakud, La grande arnaque, Lovitura, O Golpe, Prevaranti, To megalo dilimma, Wielki skok, Το μεγάλο δίλημμα, Большая кража, Велика крадіжка, Големият заговор, ビッグ・バウンス, 夏威夷生死鬥, 夏威夷金錢遊戲, The Big Bounce - Hawaii Crime Story, 夏威夷金钱游戏

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 13 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020
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саундтрек фильма Большая кража

Отзывы о фильме

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