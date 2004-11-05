Представленный Жаном-Мишелем Кусто трехмерный фильм "Акулы 3D" – это новое захватывающее зрелище, где публика имеет возможность буквально лицом к лицу встретиться со "львами" и "тиграми" мирового океана. Среди них – большая белая, китовая и рыба-молот. Познакомьтесь с ними в их естественной среде обитания, постаравшись увидеть в них не пресловутых хищников-людоедов, а просто больших и красивых рыб, существовавших на Земле еще задолго до появления динозавров. Присоединяйтесь к команде опытных исследователей моря, уже подаривших нам фильм "Чудеса океана 3D", которые отправляются в новую кругосветную экспедицию, чтобы запечатлеть на пленку жизнь самых опасных хищников мирового океана.