6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
Акулы 3D

Акулы 3D

Sharks 3D 18+
О фильме

Представленный Жаном-Мишелем Кусто трехмерный фильм "Акулы 3D" – это новое захватывающее зрелище, где публика имеет возможность буквально лицом к лицу встретиться со "львами" и "тиграми" мирового океана. Среди них – большая белая, китовая и рыба-молот. Познакомьтесь с ними в их естественной среде обитания, постаравшись увидеть в них не пресловутых хищников-людоедов, а просто больших и красивых рыб, существовавших на Земле еще задолго до появления динозавров. Присоединяйтесь к команде опытных исследователей моря, уже подаривших нам фильм "Чудеса океана 3D", которые отправляются в новую кругосветную экспедицию, чтобы запечатлеть на пленку жизнь самых опасных хищников мирового океана.

Страна Франция / Великобритания
Продолжительность 42 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 5 ноября 2004
Дата выхода
15 декабря 2004 Россия Киносфера 12+
5 ноября 2004 Германия
15 декабря 2004 Казахстан
18 февраля 2005 Канада
5 ноября 2004 США
15 декабря 2004 Украина
5 апреля 2005 Франция
31 марта 2005 Япония
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $940 361
Производство 3D Entertainment, Gavin McKinney Underwater Productions, Ocean Futures Society
Другие названия
Sharks 3D, Cápák, Cápák 3D, Morski psi 3D, Sharks, Tiburones 3D, Žraloci 3D
Режиссер
Жан-Жак Мантелло
В ролях
Джефри Бейтмен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
10 голосов
6.2 IMDb
Кадры из фильма
