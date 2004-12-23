Россия, начало ХХ века, маленький провинциальный город. Доктор Андрей Ефимович Рагин служит главным врачом в уездной больнице. Он немолод, одинок и по вечерам любит читать. Однажды ему попадается любопытный медицинский отчет: модный психиатр Гиммельсдорф демонстрирует метод лечения психоза. Картины происходящего в венской клинике встают перед глазами русского доктора. Рагин решает применить невероятные методы Гиммельсдорфа в своей больнице. Он все чаще бывает в палате №6 для душевнобольных, вступает в разговоры с сумасшедшими. Поэтому очень скоро знакомые и коллеги решают, что "доктор чокнулся"...