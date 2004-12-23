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Киноафиша Фильмы Рагин

Рагин

Ragin 18+
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О фильме

- по мотивам рассказа А.П. Чехова "Палата №6".
Россия, начало ХХ века, маленький провинциальный город. Доктор Андрей Ефимович Рагин служит главным врачом в уездной больнице. Он немолод, одинок и по вечерам любит читать. Однажды ему попадается любопытный медицинский отчет: модный психиатр Гиммельсдорф демонстрирует метод лечения психоза. Картины происходящего в венской клинике встают перед глазами русского доктора. Рагин решает применить невероятные методы Гиммельсдорфа в своей больнице. Он все чаще бывает в палате №6 для душевнобольных, вступает в разговоры с сумасшедшими. Поэтому очень скоро знакомые и коллеги решают, что "доктор чокнулся"...
Страна Россия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 23 декабря 2004
Дата выхода
23 декабря 2004 Россия Пан Терра
23 декабря 2004 Беларусь
23 декабря 2004 Казахстан
24 декабря 2004 США
23 декабря 2004 Украина
Производство Dor Film Produktionsgesellschaft, FAF Entertainment
Другие названия
Ragin, Doktor Ragin, Рагин
Режиссер
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
В ролях
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Александр Галибин
Александр Галибин
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
владимир 2 апреля 2015, 12:51
фильм понравился, хотя бы потому, что явно перекликается с русской классикой. ярко выражена идеалистичность теории фантазии и, в противовес, грубая… Читать дальше…
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