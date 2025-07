Страна Австралия / Великобритания

Продолжительность 1 час 42 минуты

Год выпуска 2002

Премьера в мире 30 мая 2002

MPAA R

Сборы в мире $2 085 562

Производство Alibi Films, Australian Film Finance Corporation (AFFC), Wildheart Films

Другие названия

The Hard Word, Blood & Guts, Blood and Guts, El gran golpe, Kemény meló, O Grande Roubo, Pankkiryöstäjät, The Australian Job, The Hard Word - L'ultimo colpo, Twentyman, Twentyman Brothers, Σκληρές κουβέντες, Слово вора, トエンティマン・ブラザーズ