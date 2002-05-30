Три брата: хитрый Дэйл, тихий мясник Мэл и безбашенный Шэйн – совершили немало ограблений. Теперь они планируют налет вместе с продажными копами прямо из тюрьмы. События начинают принимать опасный оборот, когда их адвокат и вдохновитель грабежей Фрэнк решается на "последнее большое дело". Он спелся с расчетливой и лживой Кэрол – женой Дэйла, во время последней отсидки братьев. Чье слово стоит дороже?
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