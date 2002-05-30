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Постер фильма Слово вора
Постер фильма Слово вора
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Слово вора

Слово вора

The Hard Word 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Три брата: хитрый Дэйл, тихий мясник Мэл и безбашенный Шэйн – совершили немало ограблений. Теперь они планируют налет вместе с продажными копами прямо из тюрьмы. События начинают принимать опасный оборот, когда их адвокат и вдохновитель грабежей Фрэнк решается на "последнее большое дело". Он спелся с расчетливой и лживой Кэрол – женой Дэйла, во время последней отсидки братьев. Чье слово стоит дороже?

Страна Австралия / Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 30 мая 2002
Дата выхода
29 января 2004 Россия
30 мая 2002 Австралия
29 января 2004 Беларусь
12 сентября 2003 Великобритания
22 августа 2002 Израиль
29 января 2004 Казахстан
27 июня 2003 США
29 января 2004 Украина
MPAA R
Сборы в мире $2 085 562
Производство Alibi Films, Australian Film Finance Corporation (AFFC), Wildheart Films
Другие названия
The Hard Word, Blood & Guts, Blood and Guts, El gran golpe, Kemény meló, O Grande Roubo, Pankkiryöstäjät, The Australian Job, The Hard Word - L'ultimo colpo, Twentyman, Twentyman Brothers, Σκληρές κουβέντες, Слово вора, トエンティマン・ブラザーズ
Режиссер
Скотт Робертс
В ролях
Гай Пирс
Гай Пирс
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Дэмиэн Ричардсон
Ронда Финдлтон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6 IMDb
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