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Киноафиша Фильмы Ночь светла

Ночь светла

Noch svetla 18+
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О фильме

Психологическая драма по мотивам рассказа Александра Жовны "Эксперимент", действие которой происходит в интернате для слепоглухонемых детей. Страстно влюбленные молодые преподаватели интерната Алексей и Лика задумались, а доступно ли чувство любви во всей своей полноте слепоглухонемым. И решились разбудить у двух воспитанников интерната – Саши и Оли – это чувство, не представляя себе всех последствий этого рискованного и жестокого эксперимента.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 26 октября 2004
Дата выхода
26 октября 2004 Россия Роскинопрокат 12+
26 октября 2004 Казахстан
11 ноября 2004 США
26 октября 2004 Украина
Производство Кинокомпании «МакДос»
Другие названия
Noch svetla, Fényes éj, La nuit est claire, Noc jest jasna, The Night is Bright, Ночь светла
Режиссер
Роман Балаян
В ролях
Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Алексей Панин
Алексей Панин
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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