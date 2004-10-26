Психологическая драма по мотивам рассказа Александра Жовны "Эксперимент", действие которой происходит в интернате для слепоглухонемых детей. Страстно влюбленные молодые преподаватели интерната Алексей и Лика задумались, а доступно ли чувство любви во всей своей полноте слепоглухонемым. И решились разбудить у двух воспитанников интерната – Саши и Оли – это чувство, не представляя себе всех последствий этого рискованного и жестокого эксперимента.
|26 октября 2004
|Россия
|Роскинопрокат
|12+
|26 октября 2004
|Казахстан
|11 ноября 2004
|США
|26 октября 2004
|Украина