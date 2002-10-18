Проклятие, 2003

Самое страшное из всех проклятий – предсмертное. В минуту, когда жизнь покидает тело человека, погибающего насильственной смертью, вся бессильная ярость и неистовый гнев несчастной жертвы против мучителя обрушивается на место, где свершилось убийство. Душа погибшего не найдет покоя. Мятущийся призрак станет являться там, где бывал при жизни, и, одержимый жаждой мщения и слепой злобой, убивать всех, кто рискнет вступить в его владения. От страшного проклятия нет спасения.

Дом, отмеченный печатью зла, только на первый взгляд кажется ничем не примечательным. Но это место словно дымкой окутано мрачной атмосферой. Первобытный ночной страх преследует обитателей дома даже в ясный солнечный день. Неопределенное беспокойство, пугающая тишина и обманчивая пустота комнат сводит с ума. Страшная участь постигает людей, имевших неосторожность поселиться в месте, проклятом призраком. Один за другим жильцы погибают страшной смертью или исчезают бесследно.

Юная Рика Нишина помогает пожилым людям и ухаживает за больными. Однажды она пришла в дом Сачи Токунага, старой женщины, прикованной к постели. У старушки есть семья, но в доме она совсем одна. Новое место показалось сиделке немного странным. Было что-то необъяснимо гнетущее в атмосфере, словно кто-то незримый присутствовал в комнатах. И сама хозяйка, кажется, не в себе: она выглядит страшно напуганной чем-то или кем-то.

На втором этаже странного дома Рика обнаружила тщательно закрытый шкаф, где прятался маленький мальчик, прижимавший к себе черного кота. Очень удивленная, она спросила ребенка, как его имя. "Тошио", – был его ответ. И в тот же миг перед ней явился разъяренный призрак. Объятая ужасом, Рика падает в обморок...