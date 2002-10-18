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Ju-on: The Grudge

Проклятие, 2003

2003 / Япония
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Насильственная смерть приводит к появлению проклятия умерших. Оно живет в том месте, где было совершено убийство, и ждет появления новой жертвы, чтобы забрать ее жизнь и стать сильнее. Так, убивая вновь и вновь, однажды возникшее проклятие крепнет, распространяется, словно вирус, и плетет сеть ужаса. Американская студентка Карен соглашается стать сиделкой в пригороде Токио, в доме, где некоторое время назад ревнивый муж убил свою жену и маленького сына...

  • Перед съемками актеры и съемочная группа прошли церемонию, на которой их благословили, чтобы с ними не случилось ничего плохого во время съемок.
  • Один из немногих американских ремейков японских фильмов ужасов, действие которого не было перенесено в США. 
  • Щелкающие звуки, предваряющие появление Каяко Саэки, делались гребешком для волос. 
  • Такаси Симидзу был режиссером как оригинального фильма, так и американского ремейка. 
  • Задыхающийся звук, издаваемый призраками с открытым ртом, издавал режиссер Такаси Симидзу.
  • Джейсон Бер и КаДи Стрикленд познакомились на съемочной площадке. Несмотря на то что у них нет общих сцен в фильме, они сблизились на почве общего интереса к японской культуре и вскоре начали встречаться. Через два года после съемок они поженились. 

Самое страшное из всех проклятий – предсмертное. В минуту, когда жизнь покидает тело человека, погибающего насильственной смертью, вся бессильная ярость и неистовый гнев несчастной жертвы против мучителя обрушивается на место, где свершилось убийство. Душа погибшего не найдет покоя. Мятущийся призрак станет являться там, где бывал при жизни, и, одержимый жаждой мщения и слепой злобой, убивать всех, кто рискнет вступить в его владения. От страшного проклятия нет спасения.

Дом, отмеченный печатью зла, только на первый взгляд кажется ничем не примечательным. Но это место словно дымкой окутано мрачной атмосферой. Первобытный ночной страх преследует обитателей дома даже в ясный солнечный день. Неопределенное беспокойство, пугающая тишина и обманчивая пустота комнат сводит с ума. Страшная участь постигает людей, имевших неосторожность поселиться в месте, проклятом призраком. Один за другим жильцы погибают страшной смертью или исчезают бесследно.

Юная Рика Нишина помогает пожилым людям и ухаживает за больными. Однажды она пришла в дом Сачи Токунага, старой женщины, прикованной к постели. У старушки есть семья, но в доме она совсем одна. Новое место показалось сиделке немного странным. Было что-то необъяснимо гнетущее в атмосфере, словно кто-то незримый присутствовал в комнатах. И сама хозяйка, кажется, не в себе: она выглядит страшно напуганной чем-то или кем-то.

На втором этаже странного дома Рика обнаружила тщательно закрытый шкаф, где прятался маленький мальчик, прижимавший к себе черного кота. Очень удивленная, она спросила ребенка, как его имя. "Тошио", – был его ответ. И в тот же миг перед ней явился разъяренный призрак. Объятая ужасом, Рика падает в обморок...

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 13 мая 2004
Премьера в мире 18 октября 2002
Прокатчик Lizard
Режиссер
Такаси Шимизу
В ролях
Мегуми Окина
Мисаки Ито
Миса Уехара
Юи Ичикава
Канджи Тсуда
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проклятие 2 постера
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Наша рецензия
У-у-у-у-у-у! У-у-у-у-у-у! У-у-у-у-у-у! Страшно? То-то же. Если вы испугались, можете смело идти на «Проклятие» – славно проведете время, забившись под кресло в дальнем ряду; если же не испугались, всё равно можете смело идти – от души посмеетесь. Весь фильм по экрану будут разгуливать ходячие (точнее, ползучие) воплощенные апофеозы детсадовского ужаса: кожа иссиня-серая, белки глаз красные, сами глаза обведены коричневым, язык тоже коричневый. Видно, что эти призраки не сложно загримированы, а…
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