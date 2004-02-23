Амнезия, 2004

Джессика Шепард – амбициозный, молодой полицейский. В связи с повышением по службе она находится в состоянии эйфории, однако радость быстро улетучивается, когда ей поручают расследовать серию убийств мужчин, с которыми она когда-то была близка. К тому же Джессику мучает загадочная амнезия, не позволяющая вспомнить, что с ней происходило в те ночи, когда совершались чудовищные убийства. Вместе со своим партнером Майком Делмарко она пытается распутать этот клубок, но вскоре понимает, что все больше улик указывают на нее саму…

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