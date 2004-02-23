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Амнезия
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Twisted

Амнезия, 2004

2004 / США / Германия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме
Джессика Шепард – амбициозный, молодой полицейский. В связи с повышением по службе она находится в состоянии эйфории, однако радость быстро улетучивается, когда ей поручают расследовать серию убийств мужчин, с которыми она когда-то была близка. К тому же Джессику мучает загадочная амнезия, не позволяющая вспомнить, что с ней происходило в те ночи, когда совершались чудовищные убийства. Вместе со своим партнером Майком Делмарко она пытается распутать этот клубок, но вскоре понимает, что все больше улик указывают на нее саму…
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 22 апреля 2004
Премьера в мире 23 февраля 2004
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $50 000 000
Режиссер
Филип Кауфман
Филип Кауфман
В ролях
Эшли Джадд
Эшли Джадд
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Расселл Вонг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Амнезия 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Нина 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ничего, но слишком надуманная концовка. Не верится в это все.
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10 голосов
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саундтрек фильма Амнезия
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