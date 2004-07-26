Таинственный лес, 2004

Конец XIX века, Пенсильвания. Протестантский поселок Ковингтон со всех сторон окружен непролазной чащей, в которой живут опасные существа. Между людьми и жуткими монстрами существует договоренность о ненарушении границ. Жители обеспечивают себя натуральным хозяйством и уверены, что другие города погрязли в грехах. Все меняется, когда молодому Люцию Ханту становится необходимо пройти через лес, чтобы добыть для жителей лекарства.
Таинственная раса людей живет в "Лесу". Так называют это странное место жители соседней деревушки, напуганные непонятными событиями, происходящими в этом опутанном легендами и преданиями месте...
После… Читать дальше…