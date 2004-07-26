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Таинственный лес Таинственный лес
Киноафиша Фильмы Таинственный лес
The Village

Таинственный лес, 2004

2004 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Конец XIX века, Пенсильвания. Протестантский поселок Ковингтон со всех сторон окружен непролазной чащей, в которой живут опасные существа. Между людьми и жуткими монстрами существует договоренность о ненарушении границ. Жители обеспечивают себя натуральным хозяйством и уверены, что другие города погрязли в грехах. Все меняется, когда молодому Люцию Ханту становится необходимо пройти через лес, чтобы добыть для жителей лекарства.

  • По признанию Сигурни Уивер, после прочтения сценария ее в течение двух недель мучили ночные кошмары.
  • На написание сценария М. Найта Шьямалана вдохновили два абсолютно непохожих друг на друга произведения: театральная пьеса Wuthering Heights и фильм «Кинг-Конг» 1933 года. 
  • М. Найт Шьямалан утвердил Брайс Даллас Ховард на роль без каких-либо кинопроб.  
  • Рабочее название фильма – «Леса». Его пришлось изменить, потому что такое название уже было занято другой студией. 
  • Роль Люциуса изначально писалась под Хоакина Феникса, с которым у режиссера Шьямалана установились хорошие отношения во время работы над фильмом «Знаки».
  • Перед съемками фильма все актеры провели неделю в учебном лагере, где была воссоздана атмосфера XIX века.
  • Один из самых нелюбимых фильмов известного кинокритика Роджера Эберта.

Таинственная раса людей живет в "Лесу". Так называют это странное место жители соседней деревушки, напуганные непонятными событиями, происходящими в этом опутанном легендами и преданиями месте...

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 23 сентября 2004
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 26 июля 2004
Возраст 12+
Режиссер
М. Найт Шьямалан
М. Найт Шьямалан
В ролях
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Все актеры и съемочная группа
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Таинственный лес
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Наша рецензия
Всякий, кто берется рецензировать фильмы М. Найта Шьямалана, если только он претендует породить содержательный текст, а не простое описание сюжета, неизбежно оказывается перед практически неразрешимой дилеммой. Либо раскрыть основную идею, но тогда уж и выложить на стол все скелеты из шьямалановских шкафов, потому что основная идея у этого режиссера всегда завязана на сюжетных переворотах и парадоксальных разгадках; либо же оставить зрителю удовольствие самому насладиться финальными (и не…
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Елена 2 апреля 2015, 12:51
У нас в Латвии он идет как ДЕРЕВНЯ. Я шла на ужастик, а увидела убойную психологическую драму. После фильма люди выходили и подавлено молчали. Я… Читать дальше…
Брюнетка 2 апреля 2015, 12:51
Фильм прикольный.Как и все шьямалановские фильмы.Рассказывать нельзя, а то другим будет не интересно смотреть).Пара старшных моентов было.
После… Читать дальше…
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«Вопрос времени»: М. Найт Шьямалан представил постер нового фильма Судя по всему, режиссер готовит нечто апокалиптическое.
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28 сентября 2020 12:37
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