Ноэль, 2004

У Розы Харрисон стабильная работа, куча комплексов и почти неподвижная немая мать-маразматичка, которую она регулярно навещает в больнице. Даже пойти на свидание Роза решается только после 40-минутного совещания с секретаршей. Рандеву закончится ничем: после первого же поцелуя она смущенно выставит парня за дверь. Потом она отправится на рождественские улицы Нью-Йорка, непонятно зачем зайдет в чужую квартиру и встретит там незнакомку Нину Васкес. Беременная Нина, выгнавшая слишком ревнивого жениха, поделится с замерзшей Розой своими бедами и уйдет навстречу счастливой семейной жизни.