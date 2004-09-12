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Ноэль Ноэль
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Noel

Ноэль, 2004

2004 / США / Канада
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

У Розы Харрисон стабильная работа, куча комплексов и почти неподвижная немая мать-маразматичка, которую она регулярно навещает в больнице. Даже пойти на свидание Роза решается только после 40-минутного совещания с секретаршей. Рандеву закончится ничем: после первого же поцелуя она смущенно выставит парня за дверь. Потом она отправится на рождественские улицы Нью-Йорка, непонятно зачем зайдет в чужую квартиру и встретит там незнакомку Нину Васкес. Беременная Нина, выгнавшая слишком ревнивого жениха, поделится с замерзшей Розой своими бедами и уйдет навстречу счастливой семейной жизни.

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 12 сентября 2004
Премьера в мире 12 сентября 2004
Возраст 12+
Режиссер
Чазз Пальминтери
Чазз Пальминтери
В ролях
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Пол Уокер
Пол Уокер
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Алан Аркин
Алан Аркин
Маркус Томас
Все актеры и съемочная группа
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Ноэль
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6 декабря 2021 18:23
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