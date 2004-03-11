15-летний Володя заканчивает жизнь самоубийством. В обстоятельствах его смерти, а также в мотивах, толкнувших юношу на столь крайний шаг, пытается разобраться Григорий Степанович Смирнов. Для этого мужчине приходится заглянуть в свое собственное прошлое. Много лет назад жена Смирнова родила мальчика, которого назвали Володей. До определенного момента герой считал его своим родным сыном, но затем узнал, на протяжении нескольких лет супруга тайно встречалась с его же лучшим другом. В гневе Смирнов уходит из семьи и долгие годы живет в одиночестве, но несчастье, случившееся с юным Володей, заставляет его вернуться…
Громкий выстрел разрушает тишину летнего утра. Что побудило расстаться с жизнью молодого человека 15-ти лет? Ответить на этот вопрос пытается герой Александра Абдулова, рассказывающий нам историю своей жизни, в которой были и счастливые, и горькие минуты.
Измена любимой жены и предательство лучшего друга заставили его покинуть семью, когда Володе, которого он ранее считал своим сыном, было всего около пяти…
Последовали годы одиночества, разрубить которые смогло лишь случайное знакомство и несостоявшаяся дуэль. Володя — неизвестно чей сын тем временем вырос. Неловкая интрижка с замужней женщиной, которую мальчик искренне принял за любовь оказалась для него роковой…
|8 ноября 2004
|Россия
|16+
|11 марта 2004
|Казахстан
|11 ноября 2004
|США
|11 марта 2004
|Украина