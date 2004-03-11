Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма О любви
1 постер
Киноафиша Фильмы О любви

О любви

O lyubvi 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

15-летний Володя заканчивает жизнь самоубийством. В обстоятельствах его смерти, а также в мотивах, толкнувших юношу на столь крайний шаг, пытается разобраться Григорий Степанович Смирнов. Для этого мужчине приходится заглянуть в свое собственное прошлое. Много лет назад жена Смирнова родила мальчика, которого назвали Володей. До определенного момента герой считал его своим родным сыном, но затем узнал, на протяжении нескольких лет супруга тайно встречалась с его же лучшим другом. В гневе Смирнов уходит из семьи и долгие годы живет в одиночестве, но несчастье, случившееся с юным Володей, заставляет его вернуться…

  • В основу сценария легли три рассказа Антона Павловича Чехова - “Доктор”, “Медведь” и “Володя”. 
  • На кинофестивале “Кинотавр” в Сочи картина завоевала два приза. Один из них - “За лучшую мужскую роль” - получил Александр Абдулов (Григорий Степанович Смирнов), второй - “Приз имени Микаэла Таривердиева” - композитор Андрей Головин. 
  • “О любви” - восьмой по счету фильм Сергея Соловьева с участием Татьяны Друбич. 
  • Александр Абдулов и Татьяна Друбич ранее снимались вместе в фильме Соловьева “Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви” (1989), а в 2008 году появились в его же картине “Анна Каренина” (2008).

Громкий выстрел разрушает тишину летнего утра. Что побудило расстаться с жизнью молодого человека 15-ти лет? Ответить на этот вопрос пытается герой Александра Абдулова, рассказывающий нам историю своей жизни, в которой были и счастливые, и горькие минуты.

Измена любимой жены и предательство лучшего друга заставили его покинуть семью, когда Володе, которого он ранее считал своим сыном, было всего около пяти…

Последовали годы одиночества, разрубить которые смогло лишь случайное знакомство и несостоявшаяся дуэль. Володя — неизвестно чей сын тем временем вырос. Неловкая интрижка с замужней женщиной, которую мальчик искренне принял за любовь оказалась для него роковой…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 11 марта 2004
Дата выхода
8 ноября 2004 Россия 16+
11 марта 2004 Казахстан
11 ноября 2004 США
11 марта 2004 Украина
Сборы в мире $118 074
Производство Мосфильм
Другие названия
O lyubvi, About Love, O miłości, Περί αγάπης, О любви
Режиссер
Сергей Соловьев
Сергей Соловьев
В ролях
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Татьяна Друбич
Татьяна Друбич
Джордж Антон
Кирилл Быркин
Евгения Крюкова
Евгения Крюкова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на О любви
Ворон 6.8
Ворон (2012)
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви 7.3
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви (1989)
Предчувствие любви 6.8
Предчувствие любви (1982)
Спасатель 7.2
Спасатель (1980)
Мелодии белой ночи 7.4
Мелодии белой ночи (1978)
Формула любви 8.0
Формула любви (1984)
Андерсен. Жизнь без любви 6.6
Андерсен. Жизнь без любви (2006)
Сто дней после детства 7.8
Сто дней после детства (1975)
Асса 7.8
Асса (1987)
Моя любовь 7.7
Моя любовь (2006)
Купи меня 5.9
Купи меня (2017)
Женская собственность 7.2
Женская собственность (1999)
Фильм находится в подборках
Фильмы про безответную любовь Фильмы про безответную любовь

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше