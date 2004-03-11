Громкий выстрел разрушает тишину летнего утра. Что побудило расстаться с жизнью молодого человека 15-ти лет? Ответить на этот вопрос пытается герой Александра Абдулова, рассказывающий нам историю своей жизни, в которой были и счастливые, и горькие минуты.

Измена любимой жены и предательство лучшего друга заставили его покинуть семью, когда Володе, которого он ранее считал своим сыном, было всего около пяти…

Последовали годы одиночества, разрубить которые смогло лишь случайное знакомство и несостоявшаяся дуэль. Володя — неизвестно чей сын тем временем вырос. Неловкая интрижка с замужней женщиной, которую мальчик искренне принял за любовь оказалась для него роковой…