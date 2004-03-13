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Постер фильма Бессмертные: Война миров
5.4
Бессмертные: Война миров - Трейлер
Киноафиша Фильмы Бессмертные: Война миров
5.4

Бессмертные: Война миров

, 2004
Immortel (ad vitam)
Франция, Италия, Великобритания / фантастика, драма, боевик / 18+
Трейлеры
Постер фильма Бессмертные: Война миров
5.4
Бессмертные: Война миров - Трейлер
Бессмертные: Война миров  Трейлер

О фильме

По мотивам культовой серии комиксов. 2095 год. В небе над Нью-Йорком появляется огромная пирамида. В ней – древние воинственные боги, вернувшиеся в наш мир, чтобы посмотреть, как живут их дети и свершить то, что предрешено. Им нужно найти единственную в мире девушку, способную родить им наследника. Потому что даже боги умирают. Но они не хотят уходить в вечность в одиночестве. Они заберут с собой немало людей.

В ролях

Линда Харди
Jill
Томас Кречман
Томас Кречман
Никополь
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Elma Turner
Фредерик Пьеро
Фредерик Пьеро
John
Томас М. Поллард
Horus
Янн Коллетт
Froebe
Шарлотта Ремплоинг
Elma Turner
Джо Шеридан
Allgood
Corinne Jaber
Lily Liang
Оливье Ашар
Checker
Джерри Ди Джакомо
Jack Turner
Режиссер Энки Билал
Сценарист Энки Билал, Серж Леман
Композитор Sigur Rós, Горан Вейвода
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 24 марта 2004
Премьера в мире 13 марта 2004
Дата выхода
13 мая 2004 Россия 12+
24 марта 2004 Австралия
13 мая 2004 Беларусь
13 марта 2004 Бельгия
25 мая 2005 Германия
19 ноября 2004 Италия
13 мая 2004 Казахстан
21 октября 2004 Португалия
21 июня 2005 США
13 мая 2004 Украина
24 марта 2004 Франция
MPAA R
Бюджет €22 100 000
Сборы в мире $7 172 452
Производство Téléma, TF1 Films Production, CiBy 2000
Другие названия
Immortel (ad vitam), Immortal, God Diva, Immortal (Ad Vitam), Immortals, Immortel, Bất Tử, Besmrtna, Besmrtnik, Gynaika pagida, Halhatatlanok, Immortal - Kobieta pułapka, Immortal - New York 2095: Die Rückkehr der Götter, Immortal Ad Vitam, Imortal, Kadın tuzağı, La femme piège, Nemirstīgais, Nemirtingieji, Nemurire, Surematu, Trilogy, Безсмъртен, Бессмертные: Война миров, ゴッド・ディーバ, 諸神混亂之女神陷阱, Immortal - New York 2095 - Die Rückkehr der Götter, Бессмертные - Война миров, Inmortal (Ad Vitam), God x Diva, iMMORTALS - the ancient gods have returned, Immortal - Die Rückkehr der Götter, Immortel, ad vitam

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 8 декабря 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Бессмертные: Война миров - Трейлер
Бессмертные: Война миров Трейлер
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Цитаты

Джилл Биоcкоп [Джилл на французском recитирует третью строфу стихотворения Шарля Бодлера "Яд", которое она только что читала из книги, которую держит в руках, под названием "Цветы зла"] "Ничто из этого не сравнится с ядом, который течет Из твоих глаз, из твоих зеленых глаз, Озера, где моя душа дрожит и видит себя в обратном свете... Мои мечты приходят толпой, Чтобы утолить жажду в этих горьких безднах."
Никополь [Никополь, который в других сценах фильма recитирует поэзию Бодлера, завершает recитацию Джилл на английском] Но ничто из этого не стоит чуда твоей слюны, Джилл, что кусает мою душу, и кружит её, и безжалостно уносит вниз, катая её, теряя сознание в подземелье.

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