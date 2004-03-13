Джилл Биоcкоп [Джилл на французском recитирует третью строфу стихотворения Шарля Бодлера "Яд", которое она только что читала из книги, которую держит в руках, под названием "Цветы зла"] "Ничто из этого не сравнится с ядом, который течет Из твоих глаз, из твоих зеленых глаз, Озера, где моя душа дрожит и видит себя в обратном свете... Мои мечты приходят толпой, Чтобы утолить жажду в этих горьких безднах."

Никополь [Никополь, который в других сценах фильма recитирует поэзию Бодлера, завершает recитацию Джилл на английском] Но ничто из этого не стоит чуда твоей слюны, Джилл, что кусает мою душу, и кружит её, и безжалостно уносит вниз, катая её, теряя сознание в подземелье.