По мотивам культовой серии комиксов. 2095 год. В небе над Нью-Йорком появляется огромная пирамида. В ней – древние воинственные боги, вернувшиеся в наш мир, чтобы посмотреть, как живут их дети и свершить то, что предрешено. Им нужно найти единственную в мире девушку, способную родить им наследника. Потому что даже боги умирают. Но они не хотят уходить в вечность в одиночестве. Они заберут с собой немало людей.
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