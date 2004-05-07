Мгновения Нью-Йорка, 2004

Веселая история приключений двух 17-летних сестер-близнецов Джейн и Рокси Райан на улицах, в метро и, даже в мусорках Манхеттена в течение одного незабываемого дня.

Взволнованная и преуспевающая ученица Джейн готовит свое, быть может, самое важное выступление на соискание стипендии оксфордского университета, в то время как ее взбалмошная сестренка Рокси надеется попасть за кулисы съемок видеоклипа и всунуть кому-нибудь из рок-музыкантов свою демо-кассету. Однако их планы "круто" меняет путаница, возникшая в "невероятно важном" ежедневнике Джейн, что приводит их в самый центр музыкального черного рынка. Запутавшиеся и преследуемые от китайского квартала до самого Гарлема буквально всеми: от убийц до политиков и, даже проигравшимся псевдоофицером полиции, сестрички умудряются завести неожиданный роман с "трудным" сыном сенатора, симпатичным велосипедным курьером. Джейн и Рокси кажется, что все складывается против них, однако в "бетонных джунглях" Нью-Йорка одно мгновение может изменить все!