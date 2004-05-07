Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие матери: прятки на выживание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мгновения Нью-Йорка Мгновения Нью-Йорка
Киноафиша Фильмы Мгновения Нью-Йорка
New York Minute

Мгновения Нью-Йорка, 2004

2004 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Веселая история приключений двух 17-летних сестер-близнецов Джейн и Рокси Райан на улицах, в метро и, даже в мусорках Манхеттена в течение одного незабываемого дня.

Взволнованная и преуспевающая ученица Джейн готовит свое, быть может, самое важное выступление на соискание стипендии оксфордского университета, в то время как ее взбалмошная сестренка Рокси надеется попасть за кулисы съемок видеоклипа и всунуть кому-нибудь из рок-музыкантов свою демо-кассету. Однако их планы "круто" меняет путаница, возникшая в "невероятно важном" ежедневнике Джейн, что приводит их в самый центр музыкального черного рынка. Запутавшиеся и преследуемые от китайского квартала до самого Гарлема буквально всеми: от убийц до политиков и, даже проигравшимся псевдоофицером полиции, сестрички умудряются завести неожиданный роман с "трудным" сыном сенатора, симпатичным велосипедным курьером. Джейн и Рокси кажется, что все складывается против них, однако в "бетонных джунглях" Нью-Йорка одно мгновение может изменить все!

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2004
Премьера в России 15 июля 2004
Премьера в мире 7 мая 2004
Возраст 12+
Режиссер
Денни Гордон
В ролях
Эшли Олсен
Эшли Олсен
Мэри-Кейт Олсен
Мэри-Кейт Олсен
Юджин Леви
Юджин Леви
Энди Рихтер
Райли Смит
Райли Смит
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Приключения французов в Нью-Йорке
Приключения французов в Нью-Йорке (2014)
4.785714
Фильм находится в подборках
Фильмы про близнецов Фильмы про близнецов
Постер фильма Мгновения Нью-Йорка 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
15 настолько добрых фильмов, что даже Волан-де-Морт перестал бы быть жестоким после их просмотра Рассказываем об отличных фильмах для семейного просмотра, которые поднимут настроение и напомнят о том, как важно помогать друг другу и верить в лучшее.
Написать
28 июля 2022 17:07
Все новости фильма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Скрыть почти невозможно: располневшую Алсу заподозрили в беременности
Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет
«Везу красавчика на дачу»: 58-летняя Лолита показала, с кем проводит выходные
Не может выйти из образа: причина конфликта Меган Маркл с Елизаветой II раскрыта
Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена
Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет
Бондарчук поставил слова Разина под сомнение: «Сложно разобраться, где правда»
В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила
Только в эти месяцы рождаются долгожители: их всего 4
Тест: Сколько лет вашему мозгу?
Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием
Пошла по пути Бузовой: оставшаяся в одиночестве Карпович запела
Приложение киноафиши