Это название означает всё и ничего. «Свет» - это очень многое и совершенно ничего. Это может быть свет свечей в церкви во время первого причастия, огни Слубице, которые беженцы по ошибке прнимают за Берлин, или фары такси Беаты. Это очень широкое, открытое для толкований название. В нем обыгрывается слово, которое может означать надежду и опасность.
Драматичные и цепляющие за живое, близкие и волнующие, полные грустных приключений и до слез обидных обломов истории наивных попыток бегства с огромной территории, носящей сухое название СНГ...
Безжалостное столкновение надежд и реальности, настоящего и прошлого, нищеты и мишурного блеска, Востока и Запада, честности и лжи, наглости и безумия, человека и человека, времени и пространства, воды и камня...