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Киноафиша Фильмы Дальний свет

Дальний свет

Lichter 18+
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О фильме

Это название означает всё и ничего. «Свет» - это очень многое и совершенно ничего. Это может быть свет свечей в церкви во время первого причастия, огни Слубице, которые беженцы по ошибке прнимают за Берлин, или фары такси Беаты. Это очень широкое, открытое для толкований название. В нем обыгрывается слово, которое может означать надежду и опасность.
Драматичные и цепляющие за живое, близкие и волнующие, полные грустных приключений и до слез обидных обломов истории наивных попыток бегства с огромной территории, носящей сухое название СНГ... Безжалостное столкновение надежд и реальности, настоящего и прошлого, нищеты и мишурного блеска, Востока и Запада, честности и лжи, наглости и безумия, человека и человека, времени и пространства, воды и камня...
Страна Германия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 11 февраля 2003
Дата выхода
26 августа 2004 Россия
26 августа 2004 Беларусь
11 февраля 2003 Германия
26 августа 2004 Казахстан
26 августа 2004 Украина
Сборы в мире $804 054
Производство ARTE, Claussen & Wöbke Filmproduktion GmbH, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
Lichter, Distant Lights, Au feu!, Au loin, les lumières, Fények távolában, Frihedens veje, Kauged tuled, Kaukaiset valot, Luzes Distantes, Lys i det fjerne, Makrina fota, Šviesos tolumoje, Światła, Дальний свет, Недостижими светлини, 曙光乍洩
Режиссер
Ханс-Кристиан Шмид
В ролях
Анна Яновская
Сергей Фролов
Сергей Фролов
Иван Шведов
Иван Шведов
Элис Дуайер
Мартин Кифер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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