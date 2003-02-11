Это название означает всё и ничего. «Свет» - это очень многое и совершенно ничего. Это может быть свет свечей в церкви во время первого причастия, огни Слубице, которые беженцы по ошибке прнимают за Берлин, или фары такси Беаты. Это очень широкое, открытое для толкований название. В нем обыгрывается слово, которое может означать надежду и опасность.

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