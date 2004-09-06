Женщина по имени Джессика становится жертвой похищения. Ее запирают на чердаке, но ей удается воспользоваться разбитым телефоном, чтобы позвонить случайному человеку на сотовый и попросить о помощи. Райан, парень, которому ей удалось дозвониться, соглашается ей помочь, но проблема в том, что Джессика понятия не имеет, где находится, а у Райана вот-вот разрядится его мобильник.
Ничего не подозревающий молодой человек отвечает на телефонный звонок своего мобильного телефона и слышит голос женщины, которая утверждает, что её похитили, и скоро, видимо, убьют. Сейчас похитители отправились за её мужем и сыном, а в её телефоне садится батарейка...
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