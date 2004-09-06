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Постер фильма Сотовый
6.9
Сотовый - Трейлер
Киноафиша Фильмы Сотовый
6.9

Сотовый

, 2004
Cellular
США, Германия / драма, мистика, боевик, криминал, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Сотовый
6.9
Сотовый - Трейлер
Сотовый  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Женщина по имени Джессика становится жертвой похищения. Ее запирают на чердаке, но ей удается воспользоваться разбитым телефоном, чтобы позвонить случайному человеку на сотовый и попросить о помощи. Райан, парень, которому ей удалось дозвониться, соглашается ей помочь, но проблема в том, что Джессика понятия не имеет, где находится, а у Райана вот-вот разрядится его мобильник.

  • Когда Джейсон Стэтхэм угрожает Ким Бейсингер своим ремнем, эмоции актрисы реальны, потому что она не знала заранее, что произойдет в сцене, попросив Стэтхэма «удивить» ее. Сцена была снята с первого дубля. 
  • Крис Эванс исполнил все свои трюки с машиной самостоятельно. Перед этим он в течение пяти недель проходил подготовку в лос-анджелесской школе каскадеров. Большинство других трюков в фильме также выполнены самими актерами. 
  • Татуировка на правой руке Райана – это японский иероглиф, означающий «верность» и «честь». 
  • Телефон Райана работает в несуществующей сети под названием 457 Communications. Продюсеры картины пытались привлечь в фильм настоящего провайдера в качестве спонсора, но ни одна из таких компаний не согласилась. 
  • Модель сотового телефона, которую использует Райан в фильме, – это Nokia 6600.

Ничего не подозревающий молодой человек отвечает на телефонный звонок своего мобильного телефона и слышит голос женщины, которая утверждает, что её похитили, и скоро, видимо, убьют. Сейчас похитители отправились за её мужем и сыном, а в её телефоне садится батарейка...

В ролях

Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Джессика Мартин
Крис Эванс
Крис Эванс
Райан
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Ethan
Джессика Бил
Джессика Бил
Chloe
Рэймонд Браун
Ричард Берджи
Эдди Дрисколл
Эрик Этебари
Эрик Этебари
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Sgt. Bob Mooney
Мэтт МакКольм
Эрик Кристиан Олсен
Кэролайн Аарон
Кэролайн Аарон
Marilyn Mooney
Режиссер Дэвид Р. Эллис
Сценарист Ларри Коэн, Chris Morgan
Композитор Джон Оттмен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 4 февраля 2005
Премьера в мире 6 сентября 2004
Дата выхода
11 ноября 2004 Россия 16+
10 февраля 2005 Австралия
11 ноября 2004 Беларусь
12 ноября 2004 Бразилия
6 сентября 2004 Великобритания
16 ноября 2004 Германия
12 ноября 2004 Испания
11 ноября 2004 Казахстан
2 декабря 2004 Португалия
26 ноября 2004 Румыния
10 сентября 2004 США
11 ноября 2004 Украина
17 ноября 2004 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $57 678 321
Производство New Line Cinema, Electric Entertainment, LFG Filmproduktions & Company
Другие названия
Cellular, Celular, Final Call, Celular: Llamada desesperada, Mobil, セルラー, Cellular - Tuntematon numero, Celular: La llamada final, Celular: Um Grito de Socorro, Celularul, Final Call - Wenn er auflegt, muss sie sterben, Komórka, Le cellulaire, Ligação de Alto Risco, Livsfarlig anrop, Mobiil, Mobilais, Mobilni, Mobilusis, Mobitel, Ölüm Hattı, Telephone Hamrah, Tín Hiệu Sống, Τελευταία κλήση, Мобилна връзка, Сотовый, Стільниковий, सेल्यूलर: एक और अपहरण, 玩命手機, 保持通话

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
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Обновлено 25 февраля 2025

Трейлеры фильма

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Сотовый - Трейлер
Сотовый Трейлер
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Цитаты

[последние слова]
Джессика Мартин Я не знаю, как бы я тебе когда-нибудь отблагодарил(а)
Райан Знаю. Больше не звони мне.

Наша рецензия

Фильм «Сотовый» – яркий пример несправедливости судьбы, когда талантливый сюжет попадает в руки бездарного режиссера. Маститый голливудский кинодраматург Ларри Коэн писал сценарий этого фильма сразу вслед за «Телефонной будкой» – и как бы в дополнение и в противовес ей: в Phone Booth главный герой заперт в крохотном стеклянном пространстве, окружающем телефон-автомат, один на один с голосом человека, преподающего ему маниакально суровый и изобретательный урок нравственности. В Cellular герой…

Отзывы о фильме

Лёша Медведев 13 февраля 2025, 12:27
тг канал декоративный деструктив. Динамичный фильм с крутым кастом, где влюбляешься в миксованный Sinnerman Н. Симон и даже в русский дублированный… Читать дальше…
Boof 2 апреля 2015, 12:51
Если реклама телефонов то весьма своебразная, могут появиться негативные асоциации: телефон садиться в самый неподходящий момент, потеря связи на… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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