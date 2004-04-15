Каратель Я оставляю это как декларацию намерений, чтобы никто не запутался. Первое: "Si vis pacem, para bellum." Латынь. Сержант на курсе выучки заставлял нас повторять это как молитву. "Si vis pacem, para bellum - Если хочешь мира, готовься к войне."

[переход к следующей сцене, когда Фрэнк готовит своё оружие для финальной атаки на банду Сента]