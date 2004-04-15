Спецназовец и агент ФБР Фрэнк Касл во время спецоперации случайно убивает Бобби – сына криминального босса Говарда Сэйнта. Несмотря на все принятые меры предосторожности, Говарду удается добраться и Фрэнка и отомстить. Гангстеры Сэйнта жестоко убивают всю семью Касла, но самому Фрэнку чудом удается выжить. Придя в себя, Касл начинает безжалостную войну против тех, кто лишил его самого дорогого в жизни.
Фрэнк Касл – агент ФБР под прикрытием, который после долгих лет службы оперативником наконец-то получает кабинетную должность и хочет начать спокойную жизнь со своей женой и детьми. Однако вскоре Фрэнк переживает страшное потрясение – во время выполнения последнего спецзадания прямо на его глазах от рук преступника погибает вся его семья. Несмотря на душевную боль, Фрэнк с невероятной решимостью, жестокостью и бесстрашием ищет и карает убийц. Он ведет войну против тех, кто лишил его самого дорогого в жизни. Это – настоящее возмездие...
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