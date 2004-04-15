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Постер фильма Каратель
6.9
Киноафиша Фильмы Каратель
6.9

Каратель

, 2004
The Punisher
США, Германия / боевик, приключения, триллер / 18+
Постер фильма Каратель
6.9

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Спецназовец и агент ФБР Фрэнк Касл во время спецоперации случайно убивает Бобби – сына криминального босса Говарда Сэйнта. Несмотря на все принятые меры предосторожности, Говарду удается добраться и Фрэнка и отомстить. Гангстеры Сэйнта жестоко убивают всю семью Касла, но самому Фрэнку чудом удается выжить. Придя в себя, Касл начинает безжалостную войну против тех, кто лишил его самого дорогого в жизни.

  • Русского сыграл известный рестлер Кевин Нэш, которому ради этой роли пришлось избавиться от своих длинных волос. Чтобы объяснить причину своей стрижки фанатам рестлинга, он «поспорил» на свои волосы в матче против рестлера Криса Джерико.
  • Во время съемок сцены боя на ножах Томас Джейн случайно порезал Кевина Нэша. 
  • Готовясь к роли, Томас Джейн почти семь месяцев тренировался с морпехами США и набрал почти 10 кг мышечной массы. 
  • В 1989 году на видео был выпущен одноименный фильм с Дольфом Лундгреном. В остальном картины не имеют ничего общего.
  • Персонаж Говард Сэйнт был специально придуман для фильма и отсутствует в комиксах.
  • Картина стала режиссерским дебютом сценариста Джонатана Хенсли.
  • Сотни людей позвонили в службу спасения 911, подумав, что перед зданием Bank of America произошел настоящий взрыв.

Фрэнк Касл – агент ФБР под прикрытием, который после долгих лет службы оперативником наконец-то получает кабинетную должность и хочет начать спокойную жизнь со своей женой и детьми. Однако вскоре Фрэнк переживает страшное потрясение – во время выполнения последнего спецзадания прямо на его глазах от рук преступника погибает вся его семья. Несмотря на душевную боль, Фрэнк с невероятной решимостью, жестокостью и бесстрашием ищет и карает убийц. Он ведет войну против тех, кто лишил его самого дорогого в жизни. Это – настоящее возмездие...

В ролях

Томас Джейн
Томас Джейн
Фрэнк Касл
Джон Траволта
Джон Траволта
Говард Сент
Джефф Чейз
Джефф Чейз
Марк Колли
Harry Heck
Бен Фостер
Бен Фостер
Лора Харринг
Лора Харринг
Ливия Сент
Терри Лафлин
Саманта Мэтис
Мария Кастл
Том Новицки
Уилл Пэттон
Уилл Пэттон
Джон Пинетт
Ребекка Ромин
Ребекка Ромин
Режиссер Джонатан Хенсли
Сценарист Джонатан Хенсли, Майкл Франс
Композитор Карло Силиотто
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 25 июня 2004
Премьера в мире 15 апреля 2004
Дата выхода
22 июля 2004 Россия 16+
3 июня 2004 Австралия
11 июня 2004 Австрия
12 мая 2004 Бахрейн
22 июля 2004 Беларусь
23 июня 2004 Бельгия
11 июня 2004 Болгария
22 октября 2004 Бразилия
24 сентября 2004 Великобритания
29 июля 2004 Венгрия
10 июня 2004 Германия
2 июля 2004 Греция
5 мая 2004 Египет
3 июня 2004 Израиль
24 сентября 2004 Ирландия
18 июня 2004 Исландия
4 июня 2004 Испания
2 июля 2004 Италия
22 июля 2004 Казахстан
16 апреля 2004 Канада
19 мая 2004 Кувейт
29 апреля 2004 Ливан
4 июня 2004 Литва
7 июня 2004 Малайзия
11 июня 2004 Мексика
14 апреля 2007 Нидерланды
28 апреля 2004 ОАЭ
1 октября 2004 Панама
18 июня 2004 Польша
3 июня 2004 Португалия
15 апреля 2004 Пуэрто-Рико
16 апреля 2004 США
10 июня 2004 Сингапур
15 июля 2004 Словения
17 июня 2004 Таиланд
24 сентября 2004 Турция
22 июля 2004 Украина
13 августа 2004 Уругвай
20 октября 2004 Филиппины
5 июня 2004 Финляндия
9 июня 2004 Франция
1 июля 2004 Чехия
19 августа 2004 Чили
10 июня 2004 Швейцария
30 июня 2004 Швеция
18 июня 2004 Эстония
10 сентября 2004 Южная Корея
13 ноября 2004 Япония
MPAA R
Бюджет $33 000 000
Сборы в мире $54 700 105
Производство Lionsgate, Marvel Enterprises, Valhalla Motion Pictures
Другие названия
The Punisher, El castigador, Каратель, 制裁者, A megtorló, Baudejas, Der Bestrafer, İnfazcı, Justitiarul, Karistaja, Kat, Kaznovalec, Kẻ Trừng Phạt, Le Punisher : Les liens du sang, O Justiceiro, O Justiceiro: Ano Um, O timoros, Panišer, Punisher, Punisher - O Vingador, Soģis, The Punisher (El castigador), The Punisher: Diario di guerra, The Punisher: War Journal, Tuomari, Ο τιμωρός, Наказателят, दण्ड देने वाला, パニッシャー, 惩罚者, 神鬼制裁, Karatelʹ, Nakazatelyat, Karatel', O Timorós, مأمور مجازات, پانیشر

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 11 марта 2021
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саундтрек фильма Каратель

Цитаты

Каратель Я оставляю это как декларацию намерений, чтобы никто не запутался. Первое: "Si vis pacem, para bellum." Латынь. Сержант на курсе выучки заставлял нас повторять это как молитву. "Si vis pacem, para bellum - Если хочешь мира, готовься к войне."
[переход к следующей сцене, когда Фрэнк готовит своё оружие для финальной атаки на банду Сента]
Каратель Второе: Фрэнк Касл мёртв. Он умер вместе с семьёй. Третье: в определённых экстремальных ситуациях закон оказывается недостаточным. Чтобы осрамить его неадекватность, необходимо действовать вне закона. Стремиться к... естественному правосудию. Это не месть. Месть - не законный мотив, это эмоциональная реакция. Нет, не месть. Наказание.

Наша рецензия

Первая киноверсия «Карателя» – очередного марвеловского комикса – вышла в 1989 году. Режиссером был известный голливудский монтажер Марк Голдблатт, за год до того снявший отменную черную комедию Dead Heat («Мертвый полицейский»), где наспех отреставрированные и ремастированные тела крепких парней с большими «пушками» разваливались прямо на глазах у зрителя. Главную роль в «Карателе» 89-го года сыграл Дольф Лундгрен. Фильм этот крайне мало походил на комикс, зато гораздо больше напоминал обычный…

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