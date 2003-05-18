Слон, 2003

Большая часть фильма посвящена тому, как несколько старшеклассников занимаются повседневной жизнью. Джон пытается как-то контролировать своего отца-алкоголика, фотограф Элиас создает себе портфолио, изгой Мишель борется с проблемами своего тела, а булимички Николь, Бриттани и Джордан сетуют на своих родителей, в то время как популярный спортсмен Нэйтан встречается со своей девушкой Кэрри. Никому из них не известно, что двое других учеников, Алекс и Эрик, готовятся начать в школе стрельбу. Они скрупулезно готовятся к резне, заказывая оружие онлайн и формулируя план нападения. Их мотивы неясны, но трагедия уже неизбежна...