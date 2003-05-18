Слон, 2003

Большая часть фильма посвящена тому, как несколько старшеклассников занимаются повседневной жизнью. Джон пытается как-то контролировать своего отца-алкоголика, фотограф Элиас создает себе портфолио, изгой Мишель борется с проблемами своего тела, а булимички Николь, Бриттани и Джордан сетуют на своих родителей, в то время как популярный спортсмен Нэйтан встречается со своей девушкой Кэрри. Никому из них не известно, что двое других учеников, Алекс и Эрик, готовятся начать в школе стрельбу. Они скрупулезно готовятся к резне, заказывая оружие онлайн и формулируя план нападения. Их мотивы неясны, но трагедия уже неизбежна...
Сюжет фильма основан на реальных событиях. Подлинный дух американской школы передан предельно достоверно благодаря тому, что в фильме играют настоящие старшеклассники. Каждому из них школа дает особый опыт: иногда травмирующий, иногда стимулирующий, опыт дружбы и переживания одиночества, любви и насилия. Сложный мир школьной жизни и метания героев от светлой радости к безнадежному горю переданы с сюрреалистической яркостью и остротой. Фильм был бы всего лишь зарисовкой обычного дня американского школьника,.. если бы не неожиданный и впечатляющий финал.