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Elephant

Слон, 2003

2003 / США
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Большая часть фильма посвящена тому, как несколько старшеклассников занимаются повседневной жизнью. Джон пытается как-то контролировать своего отца-алкоголика, фотограф Элиас создает себе портфолио, изгой Мишель борется с проблемами своего тела, а булимички Николь, Бриттани и Джордан сетуют на своих родителей, в то время как популярный спортсмен Нэйтан встречается со своей девушкой Кэрри. Никому из них не известно, что двое других учеников, Алекс и Эрик, готовятся начать в школе стрельбу. Они скрупулезно готовятся к резне, заказывая оружие онлайн и формулируя план нападения. Их мотивы неясны, но трагедия уже неизбежна...

  • Школа, в которой снимался фильм – средняя школа Уитакера, – была снесена в 2007 году из-за асбеста и черной плесени. На момент съемок фильма она уже была закрыта.
  • Фильм снят с необычайным мастерством: в нем всего около 88 кадров, и больше половины из них приходится на последние двадцать минут фильма. Большая часть кадров снята со стабилизатора подвижной камерой, которая следует за героями. В фильме нет музыки и очень мало диалогов. Таким образом режиссер фильма Гас Ван Сент попытался совместить эстетизм с документальной манерой повествования. 
  • Фильм вдохновлен знаменитым массовым убийством в школе Колумбайн в 1999 году.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Подлинный дух американской школы передан предельно достоверно благодаря тому, что в фильме играют настоящие старшеклассники. Каждому из них школа дает особый опыт: иногда травмирующий, иногда стимулирующий, опыт дружбы и переживания одиночества, любви и насилия. Сложный мир школьной жизни и метания героев от светлой радости к безнадежному горю переданы с сюрреалистической яркостью и остротой. Фильм был бы всего лишь зарисовкой обычного дня американского школьника,.. если бы не неожиданный и впечатляющий финал.

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2003
Премьера в России 1 сентября 2004
Премьера в мире 18 мая 2003
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Гас Ван Сент
Гас Ван Сент
В ролях
Алекс Фрост
Эрик Дойлен
Джон Робинсон
Элиас МакКоннелл
Джордан Тэйлор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Слон 2 постера
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Слон

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Кадры из фильма Все кадры
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