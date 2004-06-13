XIX век. Британский изобретатель с репутацией безумца Филеас Фогг и глава Королевской академии лорд Кельвин заключают пари, по условиям которого Фогг должен совершить путешествие вокруг света и уложиться в 80 дней. В случае победы Фогг займет место Кельвина, но в случае проигрыша он будет обязан уничтожить свою лабораторию и навсегда отойти от научной деятельности. Вместе со своим новым помощником Паспарту Фогг отправляется в дорогу, на которой его поджидает множество опасных приключений.
Эксцентричный лондонский изобретатель Филеас Фогг (Стив Куган) раскрыл тайны полетов, электричества и многие другие, но общество не принимает его, считая сумасшедшим. Фоггу очень хочется, чтобы к нему относились серьезно, и он заключает необычное пари с лордом Келвином (Джим Бродбент), главой Королевской академии наук: он берется совершить путешествие вокруг земного шара не более чем за 80 дней! Вместе со своим лакеем Паспарту (Джеки Чан) и жаждущей острых ощущений французской художницей Моник Фогг пускается в безумную, захватывающую кругосветную гонку по суше, морю и воздуху. Во время головокружительного путешествия наши герои попадают в самые экзотические уголки планеты. В пути их ждут многочисленные приключения и препятствия…
|2 сентября 2004
|Россия
|Централ Партнершип
|6+
|26 августа 2004
|Австралия
|23 декабря 2004
|Австрия
|7 июля 2004
|Бахрейн
|11 августа 2004
|Бельгия
|25 марта 2005
|Болгария
|28 января 2005
|Бразилия
|9 июля 2004
|Великобритания
|23 декабря 2004
|Венгрия
|23 декабря 2004
|Германия
|17 июня 2004
|Гонконг
|19 ноября 2004
|Греция
|10 сентября 2004
|Дания
|22 сентября 2004
|Египет
|23 сентября 2004
|Израиль
|9 июля 2004
|Ирландия
|2 июля 2004
|Исландия
|23 июля 2004
|Испания
|28 января 2005
|Италия
|2 сентября 2004
|Казахстан
|30 июня 2004
|Кипр
|28 июля 2004
|Кувейт
|17 сентября 2004
|Македония
|29 июля 2004
|Мексика
|12 августа 2004
|Нидерланды
|8 октября 2004
|Норвегия
|7 июля 2004
|ОАЭ
|1 октября 2004
|Панама
|1 октября 2004
|Польша
|9 сентября 2004
|Португалия
|28 января 2005
|Румыния
|16 июня 2004
|США
|17 июня 2004
|Сингапур
|7 апреля 2005
|Словакия
|17 июня 2004
|Таиланд
|23 марта 2015
|Турция
|2 сентября 2004
|Украина
|14 июля 2004
|Филиппины
|27 июня 2004
|Финляндия
|11 августа 2004
|Франция
|9 сентября 2004
|Хорватия
|27 января 2005
|Чехия
|11 августа 2004
|Швейцария
|3 декабря 2004
|Швеция
|17 сентября 2004
|Эстония
|30 июля 2004
|Южная Корея
|6 ноября 2004
|Япония