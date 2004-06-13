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Постер фильма Вокруг света за 80 дней
6.6
Киноафиша Фильмы Вокруг света за 80 дней
6.6

Вокруг света за 80 дней

, 2004
Around the World in 80 Days
США / комедия, приключения / 18+
Постер фильма Вокруг света за 80 дней
6.6

Причины посмотреть

Факты

О фильме

XIX век. Британский изобретатель с репутацией безумца Филеас Фогг и глава Королевской академии лорд Кельвин заключают пари, по условиям которого Фогг должен совершить путешествие вокруг света и уложиться в 80 дней. В случае победы Фогг займет место Кельвина, но в случае проигрыша он будет обязан уничтожить свою лабораторию и навсегда отойти от научной деятельности. Вместе со своим новым помощником Паспарту Фогг отправляется в дорогу, на которой его поджидает множество опасных приключений.

  • Последний фильм Арнольда Шварценеггера перед его избранием губернатором Калифорнии. 
  • Француз, который называет главных героев безумцами, когда они прыгают в корзину воздушного шара, – это известный предприниматель Ричард Брэнсон, который также известен своими многочисленными попытками установить мировые рекорды полетов на воздушных шарах. 
  • Это первый случай, когда Оуэн Уилсон и Люк Уилсон сыграли братьев на экране. 
  • Фильм провалился в прокате и принес около 80 миллионов долларов убытков своим создателям, что позволяет считать его самым неудачным независимым проектом в истории кино.
  • В небольшом эпизоде фильма снялся Сильвестр Сталлоне. Когда героям фильма не хватало денег на пароход обратно из США, то Паспарту пришлось участвовать в боксерском поединке за деньги. Его соперника-ирландца и сыграл Сталлоне. Однако при окончательном монтаже все сцены с ним были вырезаны.

Эксцентричный лондонский изобретатель Филеас Фогг (Стив Куган) раскрыл тайны полетов, электричества и многие другие, но общество не принимает его, считая сумасшедшим. Фоггу очень хочется, чтобы к нему относились серьезно, и он заключает необычное пари с лордом Келвином (Джим Бродбент), главой Королевской академии наук: он берется совершить путешествие вокруг земного шара не более чем за 80 дней! Вместе со своим лакеем Паспарту (Джеки Чан) и жаждущей острых ощущений французской художницей Моник Фогг пускается в безумную, захватывающую кругосветную гонку по суше, морю и воздуху. Во время головокружительного путешествия наши герои попадают в самые экзотические уголки планеты. В пути их ждут многочисленные приключения и препятствия…

В ролях

Джеки Чан
Джеки Чан
Lau Xing
Стив Куган
Стив Куган
Филеас Фогг
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Лорд Келвин
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Королева Виктория
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Джон Клиз
Джон Клиз
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Иэн МакНис
Иэн МакНис
Colonel Kitchener
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Мейси Грэй
Мейси Грэй
Марк Эдди
Марк Эдди
Режиссер Фрэнк Корачи
Сценарист Жюль Верн, David N. Titcher, David Benullo, Давид Гольдштейн
Композитор Тревор Джонс, Дэйв Стюарт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 13 июня 2004
Дата выхода
2 сентября 2004 Россия Централ Партнершип 6+
26 августа 2004 Австралия
23 декабря 2004 Австрия
7 июля 2004 Бахрейн
11 августа 2004 Бельгия
25 марта 2005 Болгария
28 января 2005 Бразилия
9 июля 2004 Великобритания
23 декабря 2004 Венгрия
23 декабря 2004 Германия
17 июня 2004 Гонконг
19 ноября 2004 Греция
10 сентября 2004 Дания
22 сентября 2004 Египет
23 сентября 2004 Израиль
9 июля 2004 Ирландия
2 июля 2004 Исландия
23 июля 2004 Испания
28 января 2005 Италия
2 сентября 2004 Казахстан
30 июня 2004 Кипр
28 июля 2004 Кувейт
17 сентября 2004 Македония
29 июля 2004 Мексика
12 августа 2004 Нидерланды
8 октября 2004 Норвегия
7 июля 2004 ОАЭ
1 октября 2004 Панама
1 октября 2004 Польша
9 сентября 2004 Португалия
28 января 2005 Румыния
16 июня 2004 США
17 июня 2004 Сингапур
7 апреля 2005 Словакия
17 июня 2004 Таиланд
23 марта 2015 Турция
2 сентября 2004 Украина
14 июля 2004 Филиппины
27 июня 2004 Финляндия
11 августа 2004 Франция
9 сентября 2004 Хорватия
27 января 2005 Чехия
11 августа 2004 Швейцария
3 декабря 2004 Швеция
17 сентября 2004 Эстония
30 июля 2004 Южная Корея
6 ноября 2004 Япония
MPAA PG
Бюджет $110 000 000
Сборы в мире $72 660 444
Производство Walt Disney Pictures, Walden Media, Spanknyce Films
Другие названия
Around the World in 80 Days, La vuelta al mundo en 80 días, In 80 Tagen um die Welt, Jorden runt på 80 dagar, 80 dienās apkārt zemeslodei, 80 Günde Devr-i Alem, 80 nap alatt a Föld körül, 80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới, 80 päevaga ümber maailma, 80デイズ, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Aplink pasauli per 80 dienu, Around the World in Eighty Days, Cesta kolem sveta za 80 dní, Cesta okolo sveta za 80 dní, Dunyo bo'ylab 80 kun, Il giro del mondo in 80 giorni, Jorden rundt i 80 dage, Jorden rundt på 80 dager, La volta al món en 80 dies, Le tour du monde en 80 jours, Maailman ympäri 80 päivässä, O gyros tou kosmou se 80 meres, Ocolul Pamantului in 80 de zile, Okoli sveta v 80 dneh, Put oko sveta za 80 dana, Put oko svijeta u 80 dana, Volta ao Mundo em 80 Dias: Uma Aposta Muito Louca, W 80 dni dookoła świata, Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες, Вокруг света за 80 дней, Навколо світу за 80 днів, Около света за 80 дни, अराउन्ड दि वर्ल्ड ईन 80 डेज, 环游世界八十天, 环游地球80天, 环游地球八十天, 環遊世界80天, 80일 간의 세계 일주, O Gýros tou Kósmou se 80 Méres, 80일 간의 세계일주, 80일간의 세계 일주, 80일간의 세계일주, Okolo sveta za 80 dni, دور دنیا در 80 روز, دوردنیا در ۸۰ روز, Vokrug sveta za 80 dney, Navkolo svitu za 80 dniv

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 19 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 марта 2021

Наша рецензия

Фрэнк Корачи, режиссер комедий с Адамом Сэндлером (есть, как видите, и такая профессия), сделал классический американский – я бы даже сказала, диснеевский, учитывая анимационные вклейки и переходы в духе детских мультиков, – трюковый аттракцион и назвал его «Вокруг света за 80 дней», использовав некоторые мотивы одноименного романа Жюля Верна. Собственно, от самого Жюля Верна в фильме не осталось практически ничего, но это, удивительное дело, нисколько не напрягает. Паспарту не был китайцем, но…

Отзывы о фильме

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