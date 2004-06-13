Эксцентричный лондонский изобретатель Филеас Фогг (Стив Куган) раскрыл тайны полетов, электричества и многие другие, но общество не принимает его, считая сумасшедшим. Фоггу очень хочется, чтобы к нему относились серьезно, и он заключает необычное пари с лордом Келвином (Джим Бродбент), главой Королевской академии наук: он берется совершить путешествие вокруг земного шара не более чем за 80 дней! Вместе со своим лакеем Паспарту (Джеки Чан) и жаждущей острых ощущений французской художницей Моник Фогг пускается в безумную, захватывающую кругосветную гонку по суше, морю и воздуху. Во время головокружительного путешествия наши герои попадают в самые экзотические уголки планеты. В пути их ждут многочисленные приключения и препятствия…