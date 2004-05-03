Троя, 2004

История человечества состоит из войн. Люди воевали ради власти, ради богатства и славы. Иногда люди воевали ради любви.

В древней Греции страсть, вспыхнувшая между Парисом, наследным принцем Трои, и Еленой, королевой Спарты, положила начало войне, чуть не уничтожившей цивилизацию. Парис крадет Елену у её законного мужа, Менелая – такие обиды не прощаются. За честь Менелая вступается его брат, микенский царь Агамемнон, вокруг которого сплотились все народы Греции. Их цель – вернуть прекрасную Елену.

Сам же Агамемнон затаил в душе другой умысел: получив под свою руку Трою, он окончательно утвердит подавляющее превосходство своей обширной империи. Однако окруженная мощными стенами, защищаемая армией, которой руководит царь Приам, а возглавляет могучий боец Гектор, Троя не сдастся просто так. Одержать победу над этой цитаделью может лишь один человек – Ахилл, величайший на свете воин.

Высокомерный, своенравный и кажущийся неуязвимым Ахилл не зависит ни от кого и заботится только о своей триумфальной известности. Жажда славы толкает его к воротам Трои, но лишь любовь решит его судьбу.

Два мира сойдутся в смертельной схватке. Тысячи бойцов падут на поле брани. Целый народ будет уничтожен ради любви.