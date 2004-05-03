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Троя Троя
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Troy

Троя, 2004

2004 / США / Мальта / Великобритания
8.5 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Древняя Греция, 1193 год до нашей эры. Молодой троянский царевич Парис очаровывает и увозит в Трою самую красивую женщину на земле – прекрасную Елену, жену царя могущественной Спарты Менелая. Подстрекаемый братом, этот оскорбленный правитель направляется к стенам неприступной Трои вместе с огромной армией. На стороне Менелая выступает Ахиллес – благословленный богами непобедимый воин. Начинается долгая и кровавая осада, которая унесет жизни многих героев, чтобы обессмертить их имена навсегда. 

  • Брэд Питт и Эрик Бана не использовали дублеров для сцены своей дуэли. Они заключили соглашение платить за каждое случайное попадание: 50 долларов за каждый легкий удар и 100 долларов за сильный удар. В итоге Питт заплатил партнеру 750 долларов, а Бана не задолжал Питту ничего. 
  • Для того чтобы привести тело в идеальную форму, Брэд Питт тренировался шесть месяцев.
  • По случайному совпадению Брэд Питт порвал левое ахиллово сухожилие во время съемок.
  • Брэд Питт рассказал, что съемки стали для него мучительными, потому что ему пришлось бросить курить.
  • Вольфганг Петерсен изначально не хотел, чтобы Елена появлялась в фильме, – он чувствовал, что никакая актриса не сможет оправдать ожидания зрителей. Продюсеры настояли, и Петерсен выбрал на роль неизвестную актрису.
  • Ахиллес и Патрокл тренируются внутри древнего мальтийского менгира, который мог быть построен еще в 2000 году до нашей эры.

История человечества состоит из войн. Люди воевали ради власти, ради богатства и славы. Иногда люди воевали ради любви.

В древней Греции страсть, вспыхнувшая между Парисом, наследным принцем Трои, и Еленой, королевой Спарты, положила начало войне, чуть не уничтожившей цивилизацию. Парис крадет Елену у её законного мужа, Менелая – такие обиды не прощаются. За честь Менелая вступается его брат, микенский царь Агамемнон, вокруг которого сплотились все народы Греции. Их цель – вернуть прекрасную Елену.

Сам же Агамемнон затаил в душе другой умысел: получив под свою руку Трою, он окончательно утвердит подавляющее превосходство своей обширной империи. Однако окруженная мощными стенами, защищаемая армией, которой руководит царь Приам, а возглавляет могучий боец Гектор, Троя не сдастся просто так. Одержать победу над этой цитаделью может лишь один человек – Ахилл, величайший на свете воин.

Высокомерный, своенравный и кажущийся неуязвимым Ахилл не зависит ни от кого и заботится только о своей триумфальной известности. Жажда славы толкает его к воротам Трои, но лишь любовь решит его судьбу.

Два мира сойдутся в смертельной схватке. Тысячи бойцов падут на поле брани. Целый народ будет уничтожен ради любви.

8.5 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 43 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 21 мая 2004
Премьера в мире 3 мая 2004
Возраст 16+
Режиссер
Вольфганг Петерсен
Вольфганг Петерсен
В ролях
Джулиан Гловер
Джулиан Гловер
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Натан Джонс
Брэд Питт
Брэд Питт
Джон Шрапнел
Все актеры и съемочная группа
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Троя
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180 миллионов долларов… Нет, вы только вслушайтесь в эту числовую музыку сфер: 180 миллионов… Как со вкусом, элегантно, изящно и талантливо можно было пропить эти деньги! Каких духовных вершин можно было достигнуть, имея в запасе спирта на такую сумму!.. Но нет. Эти деньги спустили в черную дыру фантазии литератора Дэвида Бениоффа и режиссера Вольфганга Петерсена, которые изнасиловали «Илиаду» несколькими десятками особо извращенных способов, превратив древнегреческий героический эпос в…
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Garret_the_thief 3 сентября 2019, 22:09
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