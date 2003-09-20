Сорванцы, 2003

О чем мечтают все мальчишки? Лето, верные друзья и футбол. Но как можно радоваться каникулам, если дождь льет, как из ведра, который день, футбольное поле превратилось в болото, а лучшие из команды сидят под домашним арестом в наказание за разбитое окно? Выход один — взять ситуацию под контроль, найти способ остановить дождь и убедить взрослых отменить арест.



В это время другие ребята захватывают стадион. Они старше, сильнее и ведут жестокую игру. Но друзья не сдаются и вызывают захватчиков на футбольный поединок. Победитель игры станет хозяином поля навечно. Но как выиграть у злобных хулиганов, которых боятся даже бультерьеры?