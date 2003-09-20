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Сорванцы
Киноафиша Фильмы Сорванцы
Die wilden Kerle — Alles ist gut, solange du wild bist!

Сорванцы, 2003

2003 / Германия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

О чем мечтают все мальчишки? Лето, верные друзья и футбол. Но как можно радоваться каникулам, если дождь льет, как из ведра, который день, футбольное поле превратилось в болото, а лучшие из команды сидят под домашним арестом в наказание за разбитое окно? Выход один — взять ситуацию под контроль, найти способ остановить дождь и убедить взрослых отменить арест.

В это время другие ребята захватывают стадион. Они старше, сильнее и ведут жестокую игру. Но друзья не сдаются и вызывают захватчиков на футбольный поединок. Победитель игры станет хозяином поля навечно. Но как выиграть у злобных хулиганов, которых боятся даже бультерьеры?

4.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 4 ноября 2004
Премьера в мире 20 сентября 2003
Возраст 0+
Режиссер
Йоахим Масаннек
В ролях
Джими Оксенкнехт
Рабан Билинг
Сара Ким Гриз
Константин Гастманн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сорванцы 1 постер
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