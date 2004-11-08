Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сокровище нации Сокровище нации
Киноафиша Фильмы Сокровище нации
National Treasure

Сокровище нации, 2004

2004 / США
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Наследник древнего рода охотников за сокровищами Бенджамин Гейтс узнает от своего деда о национальном достоянии. Сокровище спрятано где-то в США, а ключ, ведущий к сундуку, разбросан по всей стране. При этом отец Бенджамина ненавидит охоту за сокровищами, так как сам потерял 20 лет в безуспешной погоне за ними. Все меняется, когда бывший сообщник Бена Иэн решает украсть Декларацию независимости, чтобы получить ключ. Чтобы не допустить этого, Бен пытается украсть ее первым. В архивах он встречает Эбигейл Чейз, а позже к охоте присоединяется отец Бена. Смогут ли герои вместе расшифровать ключ и найти национальное достояние раньше преступника?

  • Протагонист и его союзники на протяжении всего фильма используют поисковые системы Google, а плохие парни – Yahoo!
  • Вода в отражающем бассейне перед мемориалом Авраама Линкольна в сцене, где Бен и Райли разговаривают на ступенях, была добавлена на постпродакшене с помощью компьютерной графики, поскольку в то время вода была слита для обслуживания. 
  • Фильм включает кадры первых съемок, разрешенных в башне Зала Независимости.
  • Наряду с семьей Гейтсов, названной в честь отцов-основателей, фамилия Иэна – Хоу. Это фамилия двух братьев, которые были британскими генералом и адмиралом, сражающимися с США в войне за независимость.

Современные охотники за сокровищами во главе с Беном Франклином Гейтсом узнают старинную легенду о сокровище, спрятанном еще отцами-основателями американского государства Джорджем Вашингтоном, Бенджамином Франклином и Томасом Джефферсоном. Узнать тайну клада можно с помощью Конституции США, в тексте которой зашифрована разгадка. Но помимо разгадывания изощренной головоломки, нашим героями предстоит сразиться с любителями легкой наживы, жаждущим погреть руки на достоянии республики...

7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 30 декабря 2004
Премьера в мире 8 ноября 2004
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Джон Тертелтауб
Джон Тертелтауб
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Харви Кайтел
Джон Войт
Джон Войт
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Шон Бин
Шон Бин
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Затерянный город Z
Затерянный город Z (2016)
6.111111
Бездна
Бездна (1977)
6.2
Фильм находится в подборках
Фильмы про заговоры Фильмы про заговоры
Постер фильма Сокровище нации 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Сокровище нации смотреть онлайн

Сокровище нации
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Бездна
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Вначале Господь сотворил небо и землю. Потом пришли динозавры. Потом все динозавры передохли, и люди начали сражаться за сокровища. Постепенно сокровищ накопилось так много, что от них просто некуда было деваться, поэтому их спрятали в надежном месте, пока не явились крестоносцы. Они откопали сокровища и учредили в честь этого орден тамплиеров. Со временем тамплиеры передохли так же, как и динозавры, но они передали сокровища масонам. Масоны так обрадовались, что основали по этому поводу…
Читать
Клитер 2 апреля 2015, 12:51
Да нормальный фильмец. Если не париться, а просто сидеть смотреть, время от времени поглаживая потной ладошкой коленку (желательно подруги рядом, а… Читать дальше…
1111 2 апреля 2015, 12:51
Как не будут критиковать этот фильм - настоятельно рекомендую посмотреть. Замечательный фильм. Самые настоящие приключения, так близко к Индиана Джонс никто не подбирался
Отзывы Написать
24 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сундук мертвеца и бутылка рома: 8 фильмов в духе «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп, сыгравший знаменитого капитана Джека Воробья, только закончил судебную тяжбу и неизвестно вернется ли к роли, сделавшей его одним из самых популярных актеров мира. Что, впрочем, не мешает Киноафише вспомнить о других приключенческих фильмах в духе знаменитых «пиратов».
Написать
8 июня 2022 19:00
Начались съемки сериала «Сокровище нации» Появились первые фото с центральной звездой.
Написать
15 февраля 2022 10:37
В многосерийном спин-оффе «Сокровища нации» главную роль исполнит Лизетт Алексис В центре сюжета сериала Disney+ окажется молодая латиноамериканка.
Написать
29 октября 2021 14:02
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши