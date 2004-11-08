Сокровище нации, 2004

Наследник древнего рода охотников за сокровищами Бенджамин Гейтс узнает от своего деда о национальном достоянии. Сокровище спрятано где-то в США, а ключ, ведущий к сундуку, разбросан по всей стране. При этом отец Бенджамина ненавидит охоту за сокровищами, так как сам потерял 20 лет в безуспешной погоне за ними. Все меняется, когда бывший сообщник Бена Иэн решает украсть Декларацию независимости, чтобы получить ключ. Чтобы не допустить этого, Бен пытается украсть ее первым. В архивах он встречает Эбигейл Чейз, а позже к охоте присоединяется отец Бена. Смогут ли герои вместе расшифровать ключ и найти национальное достояние раньше преступника?