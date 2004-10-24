Суперсемейка, 2004

Семейство Парр – настоящие супергерои, но они ведут обычную жизнь. Дело в том, что обстоятельства вынудили уйти на покой главу семейства, Боба Парра, некогда известного супергероя по имени мистер Исключительный. Его жена Хелен, в прошлом супергероиня по прозвищу Эластика, родила ему троих детей, и теперь они живут как самая обычная семья. Но Боб тоскует по старой работе и время от времени спасает кого-нибудь для разнообразия. Этим решает воспользоваться старый враг Исключительного. Вскоре семейство оказывается втянутым в противостояние с очень опасным противником.
История семья супергероев, члены которой уже отошли от больших дел и предпочитают жить непримечательной жизнью обычных землян. В прошлом все они обладали сверхъестественными способностями и относительно легко справлялись с мировым злом. Но в один прекрасный день папаше и его домочадцам приходится вновь облачиться в прорезиненные костюмы супергероев (а для этого нужно срочно сбросить лишние килограммы!) и в очередной раз спасти человечество от таинственного злодея. Кто он? Это еще не знают даже они...
А тот, кто написал рецензию, помоему лючше бы молчал и вообще не смотрел бы такое, раз ему по душе Алеша Попович