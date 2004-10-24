Суперсемейка, 2004

История семья супергероев, члены которой уже отошли от больших дел и предпочитают жить непримечательной жизнью обычных землян. В прошлом все они обладали сверхъестественными способностями и относительно легко справлялись с мировым злом. Но в один прекрасный день папаше и его домочадцам приходится вновь облачиться в прорезиненные костюмы супергероев (а для этого нужно срочно сбросить лишние килограммы!) и в очередной раз спасти человечество от таинственного злодея. Кто он? Это еще не знают даже они...