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The Incredibles

Суперсемейка, 2004

2004 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семейство Парр – настоящие супергерои, но они ведут обычную жизнь. Дело в том, что обстоятельства вынудили уйти на покой главу семейства, Боба Парра, некогда известного супергероя по имени мистер Исключительный. Его жена Хелен, в прошлом супергероиня по прозвищу Эластика, родила ему троих детей, и теперь они живут как самая обычная семья. Но Боб тоскует по старой работе и время от времени спасает кого-нибудь для разнообразия. Этим решает воспользоваться старый враг Исключительного. Вскоре семейство оказывается втянутым в противостояние с очень опасным противником.

  • Джейсон Ли записал свои реплики за четыре дня. Крейгу Нельсону потребовалось два года. 
  • Сэмюэл Л. Джексон был выбран на роль Фреона, потому что Брэд Берд хотел, чтобы у персонажа был «самый крутой голос». 
  • Брэд Берд придумал идею для этого фильма еще в начале 1990-х, когда он пытался найти правильный баланс между карьерой и семьей. 
  • Чтобы добиться необходимого звучания для Дэша, Брэд Берд заставлял актера Спенсера Фокса бегать круги по студии и говорить запыхавшимся голосом.
  • Мультфильм стал первым из проектов Pixar, удостоившимся возрастного рейтинга PG. До этого все фильмы студии шли без возрастных ограничений.
  • Первый случай, когда в проекте Pixar все персонажи являются людьми.
  • Когда Фреон катается на коньках, его движения напоминают движения олимпийского чемпиона по конькобежному спорту Шани Дэвиса. Сам Дэвис пошутил про это на телевидении, сказав: «Да, это я, кто еще так размахивает руками?!» – и иронично заметив, что он не получил за это никаких денег. 

История семья супергероев, члены которой уже отошли от больших дел и предпочитают жить непримечательной жизнью обычных землян. В прошлом все они обладали сверхъестественными способностями и относительно легко справлялись с мировым злом. Но в один прекрасный день папаше и его домочадцам приходится вновь облачиться в прорезиненные костюмы супергероев (а для этого нужно срочно сбросить лишние килограммы!) и в очередной раз спасти человечество от таинственного злодея. Кто он? Это еще не знают даже они...

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2004
Премьера в России 23 декабря 2004
Премьера в мире 24 октября 2004
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Брэд Берд
Брэд Берд
В ролях
Брэд Берд
Брэд Берд
Холли Хантер
Холли Хантер
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Джейсон Ли
Джейсон Ли
Крэйг Т. Нелсон
Все актеры и съемочная группа
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Суперсемейка
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Самое безвкусное, что только есть на свете, – супергерои, непрерывно спасающие мир и выставляющие себя, если воспользоваться здесь названием трактата известного русского философа Николая Лосского, «условиями абсолютного добра». В начале XXI века, как я мыслю себе это дело, разнообразные супермены могут быть изображены только в двух жанрах: либо интеллектуального парадокса («Бэтмен навсегда» Джоэла Шумахера, «Неуязвимый» М. Найта Шьямалана), либо сатирической пародии – наподобие той, какую…
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Тусенок 2 апреля 2015, 12:51
Супер мульт!!! Очень динамичный и красочный. А главное: очень интересный!!!

А тот, кто написал рецензию, помоему лючше бы молчал и вообще не смотрел бы такое, раз ему по душе Алеша Попович
Fesa 2 апреля 2015, 12:51
Дисней удивил, После мультика В поисках Немо я если честно растерялся, а сейчас всё стало всё на свои места, хороший мульт!
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Создатель «Суперсемейки» и «Рататуя» Брэд Бёрд работает над новым мультфильмом Вместе с ним в производстве задействован бывший глава Pixar.
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18 февраля 2022 17:16
6 кинозлодеев, которые были не такими уж плохими У этих персонажей фильмов были весомые причины, чтобы вести себя скверно.
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17 мая 2021 16:23
Disney+ выпустил трейлер предстоящих короткометражек с участием персонажей Pixar Популярные герои вернутся на экраны 22 января.
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20 января 2021 11:02
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