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Постер фильма Кот
5.5
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5.5

Кот

, 2003
The Cat in the Hat
США / комедия, семейный, приключения, сказка / 18+
Постер фильма Кот
5.5

О фильме

Даже знатоки царства кошачьих изменят свое мнение об их привычках после того, как столкнутся с его представителем – загадочным котом в забавной полосатой шляпе, длинной, как печная труба. Какие приключения ожидают Конрада и Салли после того, как Кот в Шляпе переступит порог их комнаты?..

За окном идет дождь. Что еще остается делать детям дома без родителей, как не мечтать! Но иногда опасно играть с собственным воображением... И только мать способна остановить эту игру.

В ролях

Майк Майерс
Майк Майерс
The Cat
Спенсер Бреслин
Спенсер Бреслин
Conrad
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Sally
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Quinn
Келли Престон
Келли Престон
Mom
Кэндэйс Дин Браун
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Voice of the Fish
Пейдж Херд
Пейдж Херд
Эми Хилл
Эми Хилл
Миссис Кван
Даниэль С. Райан
Thing One
Taylor Rice
Thing One
Режиссер Бо Уэлч
Сценарист Алек Берг, Дэвид Мэндел, Джефф Шаффер, Доктор Сьюз
Композитор Дэвид Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 26 марта 2004
Премьера в мире 3 сентября 2003
Дата выхода
18 марта 2004 Россия 12+
31 марта 2004 Австралия
9 апреля 2004 Австрия
29 января 2004 Аргентина
18 марта 2004 Беларусь
4 января 2004 Бразилия L
2 апреля 2004 Великобритания
8 апреля 2004 Венгрия KN
8 апреля 2004 Германия
2 апреля 2004 Дания
2 апреля 2004 Ирландия PG
19 марта 2004 Исландия
7 апреля 2004 Испания
18 июня 2004 Италия T
18 марта 2004 Казахстан
21 ноября 2003 Канада
5 декабря 2003 Мексика A
29 апреля 2004 Нидерланды AL
8 апреля 2004 Новая Зеландия PG
1 апреля 2004 Норвегия A
26 марта 2004 Польша 12
1 апреля 2004 Португалия
21 ноября 2003 США
12 марта 2004 Сингапур PG
23 апреля 2004 Турция
18 марта 2004 Украина
2 апреля 2004 Финляндия
31 марта 2004 Франция
9 января 2004 Чили
31 марта 2004 Швейцария 6
2 апреля 2004 Швеция Btl
31 декабря 2003 Южная Корея
MPAA PG
Бюджет $109 000 000
Сборы в мире $133 960 541
Производство Universal Pictures, DreamWorks Pictures, Imagine Entertainment
Другие названия
The Cat in the Hat, El gato, Katten, Katten i hatten, O Gato, A macska - Le a kalappal!, De kat, Dr Seuss' Katten, Dr Seuss' the Cat in the Hat, Dr. Seuss - O Gato de Chapéu, Dr. Seuss' Katten, Dr. Seuss' The Cat in the Hat, Ein Kater macht Theater, El gato y su sombrero mágico, Il gatto, Il gatto... e il cappello matto, Kata k'udi, Katinas su skrybėle, Katti, Kedi, Kot, Kötturinn með höttinn, Kübaraga kass, Le Chat Chapeauté, Le chat dans le chapeau, Mushuk, O Gato de Chapéu, O gatos, Pisica, Pişik, Runcis, The Cat in the Hat: The Movie, Ο γάτος, Кіт у капелюсі, Кот, Котката с шапка, Мысық, ハットしてキャット, 戴帽子的猫, 魔法靈貓, Кот в шляпе

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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