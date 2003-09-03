Даже знатоки царства кошачьих изменят свое мнение об их привычках после того, как столкнутся с его представителем – загадочным котом в забавной полосатой шляпе, длинной, как печная труба. Какие приключения ожидают Конрада и Салли после того, как Кот в Шляпе переступит порог их комнаты?..

За окном идет дождь. Что еще остается делать детям дома без родителей, как не мечтать! Но иногда опасно играть с собственным воображением... И только мать способна остановить эту игру.