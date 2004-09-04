ПроизводствоWETA, Arthur Vining Davis Foundations, Corporation for Public Broadcasting (CPB)
Другие названия
Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson, Er wollte kein Sklave sein, Mistrz, którego nikt nie chciał. Wzlot i upadek Jacka Johnsona, Непростительная чернота: Взлеты и падения Джека Джонсона, Unforgivable Blackness, Unforgivable Blackness - The Rise and Fall of Jack Johnson
Рейтинг фильма
8.3
Оцените10 голосов
8.3IMDb
Цитаты
Jack JohnsonЯ не нашёл лучшего способа избежать расовых предрассудков, чем вести себя с людьми других рас так, будто предрассудков не существует.
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