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Постер фильма Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона
8.3
Киноафиша Фильмы Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона
8.3

Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона

, 2004
Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson
США / документальный, биография, драма / 18+
Постер фильма Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона
8.3

О фильме

История Джека Джонсона, первого афроамериканского боксера, ставшего чемпионом в тяжелом весе.

В ролях

Джек Джонсон
Self
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Jack Johnson
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Narrator
Адам Аркин
Адам Аркин
Other Voices
Филип Боско
Other Voices
Эд Харрис
Эд Харрис
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Джон Каллам
Стэнли Крауч
Self - Writer
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
Self - Actor
Bert Sugar
Self - Boxing Historian
Gerald Early
Self - Writer
Режиссер Кен Бёрнс
Сценарист Джеффри Си. Уорд
Композитор Wynton Marsalis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 3 часа 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 4 сентября 2004
Дата выхода
4 сентября 2004 Россия 12+
4 сентября 2004 Казахстан
4 сентября 2004 США
4 сентября 2004 Украина
Производство WETA, Arthur Vining Davis Foundations, Corporation for Public Broadcasting (CPB)
Другие названия
Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson, Er wollte kein Sklave sein, Mistrz, którego nikt nie chciał. Wzlot i upadek Jacka Johnsona, Непростительная чернота: Взлеты и падения Джека Джонсона, Unforgivable Blackness, Unforgivable Blackness - The Rise and Fall of Jack Johnson

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 10 голосов
8.3 IMDb

Отзывы о фильме

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