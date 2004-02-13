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50 первых поцелуев 50 первых поцелуев
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50 First Dates

50 первых поцелуев, 2004

2004 / США
7.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда Генри встретил Люси, то сразу же понял, что она – именно та девушка, рядом с которой он хотел бы провести всю свою жизнь. Уже очень скоро ему удается завоевать ее расположение и добиться взаимности. Однако на следующее утро Генри узнает, что все не так просто: оказывается, что Люси страдает от последствий автомобильной аварии и не помнит ничего из того, что произошло накануне. Генри шокирован, но не намерен сдаваться – он готов завоевывать любовь Люси заново хоть каждый день.

  • В одной из первых сцен есть разговор дантиста и женщины-пациентки. Женщина, играющая дантиста, – это Джеки Сэндлер, жена Адама Сэндлера, а пациентку играет Линда Сигал, жена режиссера Питера Сигала, которая в реальной жизни является дантистом. 
  • Первый в истории фильм, выпущенный в формате Blu-ray. Это произошло в 2006 году. 
  • Из трех фильмов, в которых снимались вместе Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор, этот стал единственным, который занимал первое место по кассовым сборам и собрал в прокате более 100 миллионов долларов.
  • В оригинале фильм называется «50 первых свиданий», а название «50 первых поцелуев» было рабочим. 
  • За завтраком Люси читает книгу Тома Роббинса Still Life With Woodpecker – A Sort Of A Love Story, любовную историю, действие которой происходит на Гавайях. 

Генри Рот влюбляется в очаровательную Люси. Несмотря на небольшие помехи, уже к вечеру настойчивому Ромео удается добиться взаимности красавицы. Молодые люди счастливы и уверены, что их любовь продлится вечно. Увы, из-за последствий автомобильной аварии, девушка утром не помнит ничего из того, что произошло накануне. Несмотря на это, Генри не намерен сдаваться и собирается бороться за свою любовь, даже если ради этого ему и придется влюблять в себя Люси каждый день!

7.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 4 марта 2004
Премьера в мире 13 февраля 2004
Возраст 12+
Режиссер
Питер Сигал
Питер Сигал
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Шон Эстин
Шон Эстин
Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 50 первых поцелуев 2 постера
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50 первых поцелуев
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Наша рецензия
Это даже по-своему удивительно, но все, что я сказал несколькими днями ранее по поводу «Оптом дешевле», точно так же относится и к «50 первым поцелуям». Та же уйма возможностей сделать либо отличную сумасшедшую комедию, либо более-менее качественную психодраму – и ни одного использованного шанса: все упущены. Судите сами. Адам Сэндлер, работающий на Гавайях ветеринаром океанариума, занимается почти исключительно тем, что заводит курортные романы, а затем избавляется от них под предлогом, что…
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