50 первых поцелуев, 2004

Когда Генри встретил Люси, то сразу же понял, что она – именно та девушка, рядом с которой он хотел бы провести всю свою жизнь. Уже очень скоро ему удается завоевать ее расположение и добиться взаимности. Однако на следующее утро Генри узнает, что все не так просто: оказывается, что Люси страдает от последствий автомобильной аварии и не помнит ничего из того, что произошло накануне. Генри шокирован, но не намерен сдаваться – он готов завоевывать любовь Люси заново хоть каждый день.