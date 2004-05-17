Цитаты
Майкл Мур Если тебя призовут, ты вернёшься в Ирак?
Морской пехотинец, служивший в Ираке Нет.
Майкл Мур Ты не собираешься?
Морской пехотинец, служивший в Ираке Нет.
Майкл Мур Какие последствия тебя ждут, если ты не пойдёшь?
Морской пехотинец, служивший в Ираке Это может привести к тюремному сроку. Это один из вариантов.
Майкл Мур Ты готов рискнуть этим?
Морской пехотинец, служивший в Ираке Да. Да, я - я не позволю никому... я не позволю никому отправить меня обратно туда, чтобы убивать других бедных людей. Особенно когда они не представляют угрозы для меня и моей страны.
[небольшая пауза]
Морской пехотинец, служивший в Ираке Я этого не сделаю.
Больше всего мне понравилось, то что арабский мир инвестировал… Читать дальше…