Майкл Мур Если тебя призовут, ты вернёшься в Ирак?

Морской пехотинец, служивший в Ираке Нет.

Майкл Мур Ты не собираешься?

Морской пехотинец, служивший в Ираке Нет.

Майкл Мур Какие последствия тебя ждут, если ты не пойдёшь?

Морской пехотинец, служивший в Ираке Это может привести к тюремному сроку. Это один из вариантов.

Майкл Мур Ты готов рискнуть этим?

Морской пехотинец, служивший в Ираке Да. Да, я - я не позволю никому... я не позволю никому отправить меня обратно туда, чтобы убивать других бедных людей. Особенно когда они не представляют угрозы для меня и моей страны.

[небольшая пауза]