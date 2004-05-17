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Постер фильма Фаренгейт 9/11
6.9
Киноафиша Фильмы Фаренгейт 9/11
6.9

Фаренгейт 9/11

, 2004
Farenheit 9/11
США / документальный / 18+
Постер фильма Фаренгейт 9/11
6.9

О фильме

Вызвавший широкий общественный резонанс фильм о связях Джорджа Буша и Осамы бин Ладена, получивший "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в 2004 году. Известный американский документалист Майкл Мур анализирует причины и последствия терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Американские кинокомпании первоначально отказались выпускать этот фильм в прокат в США.

В ролях

Майкл Мур
Майкл Мур
Self - Narrator
Джордж У. Буш
Self
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Self
Стиви Уандер
Self
Джеймс Бэйкер III
Self
Richard Gephardt
Self
Томас Дэшл
Self
Джеффри Тубин
Self
Эл Гор
Self
Кондолиза Райс
Self
Режиссер Майкл Мур
Сценарист Майкл Мур
Композитор Джефф Гиббс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 7 июля 2004
Премьера в мире 17 мая 2004
Дата выхода
23 сентября 2004 Россия
29 июля 2004 Австралия
23 сентября 2004 Беларусь
9 июля 2004 Великобритания
29 июля 2004 Германия
24 сентября 2004 Греция
23 июля 2004 Испания
27 августа 2004 Италия
23 сентября 2004 Казахстан
25 июня 2004 Канада
22 июля 2004 Нидерланды
23 сентября 2004 Украина
6 августа 2004 Финляндия
7 июля 2004 Франция
27 августа 2004 Швеция
22 июля 2004 Южная Корея
14 августа 2004 Япония
MPAA R
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $222 446 882
Производство Lions Gate Films, IFC Films, Fellowship Adventure Group
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Цитаты

Майкл Мур Если тебя призовут, ты вернёшься в Ирак?
Морской пехотинец, служивший в Ираке Нет.
Майкл Мур Ты не собираешься?
Морской пехотинец, служивший в Ираке Нет.
Майкл Мур Какие последствия тебя ждут, если ты не пойдёшь?
Морской пехотинец, служивший в Ираке Это может привести к тюремному сроку. Это один из вариантов.
Майкл Мур Ты готов рискнуть этим?
Морской пехотинец, служивший в Ираке Да. Да, я - я не позволю никому... я не позволю никому отправить меня обратно туда, чтобы убивать других бедных людей. Особенно когда они не представляют угрозы для меня и моей страны.
[небольшая пауза]
Морской пехотинец, служивший в Ираке Я этого не сделаю.

Наша рецензия

Майкл Мур снова в седле. Крестовый поход против американского социально-политического режима, провозглашенный им во всеуслышание еще в «Боулинге для Колумбины», продолжается и – более того – вступает в кульминационную фазу. На сей раз обаятельный толстяк с камерой и провокационными вопросами наготове, уроженец города Флинт, штат Мичиган, решает заняться персоной президента Буша. Вылетев из тонущего американского ковчега в Канны, он возвращается оттуда с «Золотой пальмовой ветвью», однако это не…

Отзывы о фильме

Р 2 апреля 2015, 12:51
Если вы бы посмотрели предыдущий фильм Мура про оружие вам бы стало понятно что-то.
Больше всего мне понравилось, то что арабский мир инвестировал… Читать дальше…
Maximum 2 апреля 2015, 12:51
Да, Мур не лучше Буша. В фильме сплошная пропаганда . К томуже много лжи.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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