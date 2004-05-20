Harold Так за что ты здесь?

Tarik За то, что черный.

Harold Серьезно.

Tarik Я серьезен. Хочешь знать, что случилось? Я выходил из Barnes & Noble, и ко мне подошел полицейский. Оказывается, в Ньюарке черный парень ограбил магазин. Я сказал ему: "Я даже не был в Ньюарке уже месяцев." И он начал меня бить своим пистолетом, говоря, чтобы я прекратил сопротивляться аресту.

Harold Слушай, что ты сделал?

Tarik Я все время говорил: "Я понимаю, что я под арестом. Теперь, пожалуйста, перестань меня бить."

Harold Извини, я не понимаю, как ты можешь так спокойно ко всему этому относиться.