Постер фильма Гарольд и Кумар уходят в отрыв
5.7 Рейтинг IMDb: 7
Гарольд и Кумар уходят в отрыв

Гарольд и Кумар уходят в отрыв

Harold & Kumar Go to White Castle 18+
О фильме

Гарольд Ли погряз на работе в инвестиционном банке, он чрезмерно себя перегружает и его явно недооценивают коллеги, которые не стесняются передавать ему свою работу, чтобы он закончил ее на выходных. Усугубляет всю ситуацию то, что он не может решиться поговорить со своей симпатичной соседкой снизу по коридору. Пока Гарольд трудится, его лучший друг Кумар Патель делает все, что может, чтобы избежать действительности, пытаясь совместить беззаботные вечеринки с неохотными попытками поступить в медицинскую школу и пойти по стопам семьи. В поисках перерыва от реальности, эти два неудачника раскуривают травку перед телевизором в пятницу вечером, который завершается невероятным приключением "чавкающих". Увидев рекламу ресторана "Белый Замок" и его аппетитных гамбургеров, Гарольд и Кумар открывают для себя истинную миссию в жизни (или, по крайней мере, миссию на пятничный вечер) – они должны организовать в своем родном штате Нью-Джерси ночные поиски ресторана "Белый замок", дабы удовлетворить свой жгучий голод....
Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 14 октября 2004
Премьера в мире 20 мая 2004
Дата выхода
23 сентября 2004 Россия
2 июля 2004 Австралия
23 сентября 2004 Беларусь
4 марта 2005 Великобритания
14 октября 2004 Германия
12 августа 2004 Израиль
23 сентября 2004 Казахстан
30 июля 2004 Канада
19 августа 2004 Нидерланды
31 декабря 2004 Норвегия
9 декабря 2004 Португалия
30 мая 2004 США
23 сентября 2004 Украина
27 января 2005 Чехия
MPAA R
Бюджет $9 000 000
Сборы в мире $23 936 908
Производство Endgame Entertainment, Harold & Kumar, Kingsgate Films
Другие названия
Harold & Kumar Go to White Castle, Harold, Harold & Kumar, Harold & Kumar Get the Munchies, American High, Harold y Kumar - aventura nocturna, 2 colgaos muy fumaos, American Trip - Il primo viaggio non si scorda mai, Americka pita na Haroldov i Kumarov nacin, Američka pita na Haroldov i Kumarov način, Aventura nocturna, Grande Moca, Meu, Harold & Kumar - täydellisen hampurilaisen metsästys, Harold & Kumar chassent le burger, Harold & Kumar merg la White Castle, Harold & Kumar: Cuộc Phiêu Lưu Tới Lâu Đài Trắng, Harold + Kumar - täydellisen hampurilaisen metsästys, Harold et Kumar chassent le burger, Harold und Kumar, Harold va Kumar be White Castle Miravand, Harold ve Kumar, Harold+Kumar - täydellisen hampurilaisen metsästys, Harolds un Kumārs ķer kaifu, Kaip Haroldas ir Kumaras 'kaifą gaudė', Kalandférgek, Madrugada Muito Louca, O dwóch takich, co poszli w miasto, Ti ipiame htes vrady?, Zadeta modela, Zahulíme, uvidíme, Τι ήπιαμε χτες βράδυ;, Гарольд и Кумар уходят в отрыв, Гарольд і Кумар відриваються, Харолд и Кумар: Пътуване до Белия замък, ハロルド＆クマールが白い城に行く, 豬頭漢堡飽
Режиссер
Дэнни Лейнер
В ролях
Джон Чо
Джон Чо
Кэл Пенн
Кэл Пенн
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Малин Акерман
Малин Акерман
Бойд Бэнкс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Гарольд и Кумар уходят в отрыв
Убойное Рождество Гарольда и Кумара 6.2
Убойное Рождество Гарольда и Кумара (2011)
Йоганутые 4.4
Йоганутые (2015)
Король вечеринок 6.8
Король вечеринок (2002)
Гарольд и Кумар 2: побег из Гуантанамо 7.2
Гарольд и Кумар 2: побег из Гуантанамо (2008)
Большая жратва 6.1
Большая жратва (2005)
Где моя тачка, чувак? 5.5
Где моя тачка, чувак? (2000)
Просто друзья 6.6
Просто друзья (2005)
Американский пирог 2 7.3
Американский пирог 2 (2001)
Машина времени в джакузи 2 5.2
Машина времени в джакузи 2 (2015)
Побег из Вегаса 6.9
Побег из Вегаса (2010)
Машина времени в джакузи 7.0
Машина времени в джакузи (2010)
Взрослая неожиданность 6.4
Взрослая неожиданность (2008)

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Цитаты
Harold Так за что ты здесь?
Tarik За то, что черный.
Harold Серьезно.
Tarik Я серьезен. Хочешь знать, что случилось? Я выходил из Barnes & Noble, и ко мне подошел полицейский. Оказывается, в Ньюарке черный парень ограбил магазин. Я сказал ему: "Я даже не был в Ньюарке уже месяцев." И он начал меня бить своим пистолетом, говоря, чтобы я прекратил сопротивляться аресту.
Harold Слушай, что ты сделал?
Tarik Я все время говорил: "Я понимаю, что я под арестом. Теперь, пожалуйста, перестань меня бить."
Harold Извини, я не понимаю, как ты можешь так спокойно ко всему этому относиться.
Tarik Посмотри на меня. Я толстый, черный, не умею танцевать, и у меня два гей-отца. Люди всю мою жизнь дразнили меня. Я давно понял, что нет смысла злиться каждый раз, когда кучка идиотов доставляет тебе неприятности. В конце концов, вселенная, как правило, разворачивается так, как должно. Плюс у меня реально большой член. Это делает меня счастливым.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
