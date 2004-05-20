Гарольд Ли погряз на работе в инвестиционном банке, он чрезмерно себя перегружает и его явно недооценивают коллеги, которые не стесняются передавать ему свою работу, чтобы он закончил ее на выходных. Усугубляет всю ситуацию то, что он не может решиться поговорить со своей симпатичной соседкой снизу по коридору. Пока Гарольд трудится, его лучший друг Кумар Патель делает все, что может, чтобы избежать действительности, пытаясь совместить беззаботные вечеринки с неохотными попытками поступить в медицинскую школу и пойти по стопам семьи. В поисках перерыва от реальности, эти два неудачника раскуривают травку перед телевизором в пятницу вечером, который завершается невероятным приключением "чавкающих". Увидев рекламу ресторана "Белый Замок" и его аппетитных гамбургеров, Гарольд и Кумар открывают для себя истинную миссию в жизни (или, по крайней мере, миссию на пятничный вечер) – они должны организовать в своем родном штате Нью-Джерси ночные поиски ресторана "Белый замок", дабы удовлетворить свой жгучий голод....
СтранаСША
Продолжительность1 час 28 минут
Год выпуска2004
Премьера онлайн14 октября 2004
Премьера в мире20 мая 2004
Дата выхода
23 сентября 2004
Россия
2 июля 2004
Австралия
23 сентября 2004
Беларусь
4 марта 2005
Великобритания
14 октября 2004
Германия
12 августа 2004
Израиль
23 сентября 2004
Казахстан
30 июля 2004
Канада
19 августа 2004
Нидерланды
31 декабря 2004
Норвегия
9 декабря 2004
Португалия
30 мая 2004
США
23 сентября 2004
Украина
27 января 2005
Чехия
MPAAR
Бюджет$9 000 000
Сборы в мире$23 936 908
ПроизводствоEndgame Entertainment, Harold & Kumar, Kingsgate Films
Другие названия
Harold & Kumar Go to White Castle, Harold, Harold & Kumar, Harold & Kumar Get the Munchies, American High, Harold y Kumar - aventura nocturna, 2 colgaos muy fumaos, American Trip - Il primo viaggio non si scorda mai, Americka pita na Haroldov i Kumarov nacin, Američka pita na Haroldov i Kumarov način, Aventura nocturna, Grande Moca, Meu, Harold & Kumar - täydellisen hampurilaisen metsästys, Harold & Kumar chassent le burger, Harold & Kumar merg la White Castle, Harold & Kumar: Cuộc Phiêu Lưu Tới Lâu Đài Trắng, Harold + Kumar - täydellisen hampurilaisen metsästys, Harold et Kumar chassent le burger, Harold und Kumar, Harold va Kumar be White Castle Miravand, Harold ve Kumar, Harold+Kumar - täydellisen hampurilaisen metsästys, Harolds un Kumārs ķer kaifu, Kaip Haroldas ir Kumaras 'kaifą gaudė', Kalandférgek, Madrugada Muito Louca, O dwóch takich, co poszli w miasto, Ti ipiame htes vrady?, Zadeta modela, Zahulíme, uvidíme, Τι ήπιαμε χτες βράδυ;, Гарольд и Кумар уходят в отрыв, Гарольд і Кумар відриваються, Харолд и Кумар: Пътуване до Белия замък, ハロルド＆クマールが白い城に行く, 豬頭漢堡飽
Отзывы о фильме
Цитаты
HaroldТак за что ты здесь?
TarikЗа то, что черный.
HaroldСерьезно.
TarikЯ серьезен. Хочешь знать, что случилось? Я выходил из Barnes & Noble, и ко мне подошел полицейский. Оказывается, в Ньюарке черный парень ограбил магазин. Я сказал ему: "Я даже не был в Ньюарке уже месяцев." И он начал меня бить своим пистолетом, говоря, чтобы я прекратил сопротивляться аресту.
HaroldСлушай, что ты сделал?
TarikЯ все время говорил: "Я понимаю, что я под арестом. Теперь, пожалуйста, перестань меня бить."
HaroldИзвини, я не понимаю, как ты можешь так спокойно ко всему этому относиться.
TarikПосмотри на меня. Я толстый, черный, не умею танцевать, и у меня два гей-отца. Люди всю мою жизнь дразнили меня. Я давно понял, что нет смысла злиться каждый раз, когда кучка идиотов доставляет тебе неприятности. В конце концов, вселенная, как правило, разворачивается так, как должно. Плюс у меня реально большой член. Это делает меня счастливым.