Радиоэфир – целый пласт жизни ночного города. Радио помогает встретиться потерявшимся в ночи, приносит уют в дома людей, страдающих от одиночества и бессонницы. Ди-джеи становятся не просто повелителями эфира, они – вершители судеб.

Действие фильма разворачивается в течение одной летней ночи в Москве. Ди-джей популярного радио "Улет" Саша Пилот во что бы то ни стало должен удержаться на этой должности. Для этого ему просто необходимо придумать что-нибудь эдакое – чтобы слушателей зацепило и начальству понравилось. Он приглашает полуночников рассказывать в прямом эфире истории о себе. Автор самой таинственной и необычной будет приглашен на радио. Первокурсница Динка, влюбленная в голос Саши, решает не упустить шанс познакомиться с ним лично... В эту ночь на радио дозвонилась и Таня с историей о первой любви. В прямом эфире ее услышал Леонид и понял, что это – та самая девочка, в которую он когда-то был влюблен...