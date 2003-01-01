Вам читали в детстве сказки братьев Гримм? Однажды брат и сестра заблудились в темном-претемном лесу... Этот фильм начинается так же. Правда, брату и сестре уже под тридцать, они, очевидно, любят друг друга не только платонически, и вообще, "Новые сказки братьев Гримм" меньше всего предназначены для детей.

рачные пейзажи в стиле Тима Бертона и случайно-бессмысленное насилие в духе "Прирожденных убийц" – это всего лишь фон для беспросветного юмора, аналогов которому и не найти.

Комедия роуд-муви, сказка, триллер, и фильм ужасов одновременно – такой коктейль намешал режиссер Алекс Ван Вармердам. Причем если до этого он позволял себе недобро подшучивать только над соотечественниками, то в "Гримм" он выходит за "национальные" рамки – хорошенько досталось испанцам. К ним Якоб и Мари попадают по сказочному тоннелю, на одном конце которого – мрачные голландские пейзажи, а на другом – "горячая Испания, где подают холодный суп", как сказано в фильме. Надеясь найти там своего дядюшку, они обнаруживают только его труп. При этом Мари влюбляется в хирурга Диего, Якоб ревнует, пытается соблазнить его сестру, провоцирует ссору. В итоге – никто в этой истории не остался безнаказанным...