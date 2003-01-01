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Постер фильма Новые сказки братьев Гримм
Постер фильма Новые сказки братьев Гримм
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Новые сказки братьев Гримм

Новые сказки братьев Гримм

Grimm 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Вам читали в детстве сказки братьев Гримм? Однажды брат и сестра заблудились в темном-претемном лесу... Этот фильм начинается так же. Правда, брату и сестре уже под тридцать, они, очевидно, любят друг друга не только платонически, и вообще, "Новые сказки братьев Гримм" меньше всего предназначены для детей.

рачные пейзажи в стиле Тима Бертона и случайно-бессмысленное насилие в духе "Прирожденных убийц" – это всего лишь фон для беспросветного юмора, аналогов которому и не найти.

Комедия роуд-муви, сказка, триллер, и фильм ужасов одновременно – такой коктейль намешал режиссер Алекс Ван Вармердам. Причем если до этого он позволял себе недобро подшучивать только над соотечественниками, то в "Гримм" он выходит за "национальные" рамки – хорошенько досталось испанцам. К ним Якоб и Мари попадают по сказочному тоннелю, на одном конце которого – мрачные голландские пейзажи, а на другом – "горячая Испания, где подают холодный суп", как сказано в фильме. Надеясь найти там своего дядюшку, они обнаруживают только его труп. При этом Мари влюбляется в хирурга Диего, Якоб ревнует, пытается соблазнить его сестру, провоцирует ссору. В итоге – никто в этой истории не остался безнаказанным...

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 1 января 2003
Дата выхода
21 декабря 2004 Россия
21 декабря 2004 Беларусь
21 декабря 2004 Казахстан
1 января 2003 Нидерланды
8 октября 2003 США
21 декабря 2004 Украина
Бюджет $3 700 000
Сборы в мире $240 632
Производство Graniet Film BV
Другие названия
Grimm, Grimm re-edit, Pagidevmenoi se ena frikto oneiro, Perdidos en el bosque, Новые сказки братьев Гримм, 梦幻格林
Режиссер
Алекс ван Вармердам
В ролях
Тереза Берганза
Халина Рейн
Халина Рейн
Лаура Сепеда
Фернандо Мораледа
Кармело Гомес
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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