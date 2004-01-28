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Миллион лет до нашей эры Миллион лет до нашей эры
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Миллион лет до нашей эры, 2004

2004 / Франция
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

События фильма уносят на 35 тысяч лет назад, в доисторическую эпоху. Два соседствующих племени живут мирно, но между ними есть существенное различие. Племя Чистых Волос благоденствует и никому не выдает формулу шампуня, в то время как племя Грязных волос стенает и чешется. Однажды ночью в племени Чистых Волос случается страшное: впервые в истории человечества совершено убийство. Никогда раньше человек не убивал человека, а в данном случае это была к тому же женщина. Зачем убивать того, кто и так умрет рано или поздно? Кто может разгадать эту загадку? А вдруг это убийство всего лишь первое, а за ним последует серия других?..

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 25 марта 2004
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 28 января 2004
Возраст 18+
Бюджет €17 820 000
Режиссер
Ален Шаба
Ален Шаба
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Дэмиэн Жуйеро
Самир Гесми
Сирил Касмезе
Жан Рошфор
Жан Рошфор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Миллион лет до нашей эры 2 постера
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