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Постер фильма Забытое
6.2
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6.2

Забытое

, 2004
The Forgotten
США / фантастика, мистика, триллер, драма / 18+
Постер фильма Забытое
6.2

О фильме

Мать-одиночка Телли Паретта ищет своего пропавшего в авиакатастрофе восьмилетнего сына. Пытаясь справиться со стрессом, она обращается к психоаналитику. Однако вместо поддержки и утешения, он пытается убедить пациентку в том, что сын – всего лишь плод ее воображения и расстройства мозга. Телли удается найти человека с подобным же расстройством психики, который потерял дочь. Вместе им предстоит доказать, что их воспоминания не являются плодом больной фантазии. Но чем дальше заходят их поиски, тем больше фактов указывают на то, что их дети были похищены кем-то или чем-то при весьма странных обстоятельствах...

В ролях

Джулианна Мур
Джулианна Мур
Telly
Кристофер Ковалевски
Sam
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
Jim
Джессика Хехт
Джессика Хехт
Eliot
Гэри Синиз
Гэри Синиз
Dr. Jack Munce
Доминик Уэст
Доминик Уэст
Ash
Кэйти Купер
Library Clerk
Роберт Уиздом
Роберт Уиздом
Тим Кан
Тим Кан
Кэтрин Фафнэн
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Феликс Солис
Феликс Солис
Режиссер Джозеф Рубин
Сценарист Джералд Ди Пего
Композитор Джеймс Хорнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 22 октября 2004
Премьера в мире 24 сентября 2004
Дата выхода
1 декабря 2004 Россия Каскад 16+
2 декабря 2004 Беларусь
15 ноября 2004 Бразилия
26 ноября 2004 Великобритания
11 ноября 2004 Германия
5 ноября 2004 Греция
26 ноября 2004 Ирландия
22 октября 2004 Испания 16
18 февраля 2005 Италия
2 декабря 2004 Казахстан
24 сентября 2004 Мексика B-15
24 сентября 2004 США
2 декабря 2004 Украина
1 ноября 2004 Франция
4 июня 2005 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $42 000 000
Сборы в мире $117 592 831
Производство Revolution Studios, Jinks/Cohen Company, Visual Arts Entertainment
Другие названия
The Forgotten, Misteriosa obsesión, Die Vergessenen, Zaboravljeni, Dzīve, kuras nebija, Felejtés, Gizemli Parçalar, I emmoni, L'oubli, Mémoire effacée, Misteriosa Obsessão, Obsesie misterioasa, Os Esquecidos, Pozabljeni, Stranger, Unohdetut, Užmiršti, Varastatud mälestused, Życie, którego nie było, Η εμμονή, Забравените, Забуте, Забытое, フォーガットン, 靈異拼圖, Misteria Obsesion

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Обновлено 9 декабря 2020

Наша рецензия

Давайте сразу и начистоту: это фильм об инопланетянах, точнее, не о них, но с их назойливым дружеским участием. И хотя сама догадка об этом их участии, не говоря уж о разных эффектных проделках, возникнет едва ли не к середине фильма – значительно позже, чем, например, в шьямалановских «Знаках», где, к слову сказать, обитатели параллельно-перпендикулярных миров появятся тоже далеко не в первом тайме… так вот, хотя инопланетяне обнаружатся ближе к развязке, придется все-таки о них рассказать и…

Отзывы о фильме

Keeper 2 апреля 2015, 12:51
После прочтения рецензии понял, что совсем недавно смотрел что-то подобное. Это был "Город тьмы" с Руфусом Сьюэлом, Дженифер Конелли и… Читать дальше…
Keeper 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ->Lica_ от 07/12/2004 - 14:52:45
Я тоже недавно смотрел малобюджетный фантастический фильм (Беглец/Freejack), где была некая… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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