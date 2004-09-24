Мать-одиночка Телли Паретта ищет своего пропавшего в авиакатастрофе восьмилетнего сына. Пытаясь справиться со стрессом, она обращается к психоаналитику. Однако вместо поддержки и утешения, он пытается убедить пациентку в том, что сын – всего лишь плод ее воображения и расстройства мозга. Телли удается найти человека с подобным же расстройством психики, который потерял дочь. Вместе им предстоит доказать, что их воспоминания не являются плодом больной фантазии. Но чем дальше заходят их поиски, тем больше фактов указывают на то, что их дети были похищены кем-то или чем-то при весьма странных обстоятельствах...
|1 декабря 2004
|Россия
|Каскад
|16+
|2 декабря 2004
|Беларусь
|15 ноября 2004
|Бразилия
|26 ноября 2004
|Великобритания
|11 ноября 2004
|Германия
|5 ноября 2004
|Греция
|26 ноября 2004
|Ирландия
|22 октября 2004
|Испания
|16
|18 февраля 2005
|Италия
|2 декабря 2004
|Казахстан
|24 сентября 2004
|Мексика
|B-15
|24 сентября 2004
|США
|2 декабря 2004
|Украина
|1 ноября 2004
|Франция
|4 июня 2005
|Япония
Я тоже недавно смотрел малобюджетный фантастический фильм (Беглец/Freejack), где была некая… Читать дальше…